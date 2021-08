José Pérez Herrera, "muy satisfecho" con la llegada de Raúl Palma

Raúl Palma ya se ha entrenado con sus nuevos compañeros en el Municipal de Chapín, donde el Xerez DFC ha trabajado este miércoles. El nuevo centrocampista azulino se encontraba sin equipo tras su salida del San Fernando, aunque no le han faltado numerosas ofertas de superior categoría, y las negociaciones cristalizaban el martes bien avanzada la noche. El mediocentro ya estuvo a las órdenes de José Pérez Herrera dos temporadas en el cuadro isleño.

El técnico azulino ha valorado muy positivamente el fichaje de un jugador "que cumple con todos los parámetros que buscábamos. A nivel deportivo, se buscaba un crecimiento a nivel competitivo en la zona de medios". "Además", prosigue Pérez Herrera "también entraba dentro de las posibilidades económicas que a día de hoy se puede permitir el club. Y al ser un jugador de la zona, no había que buscar un alojamiento, que es algo positivo para el club. Estamos muy satisfechos".

El futbolista chiclanero tiene ahora que ponerse a punto para alcanzar el mismo ritmo que el resto del equipo "y, conociéndolo, se va a integrar rápido porque además tenemos un gran grupo humano que le va a poner las cosas muy fáciles", apunta el preparador jerezano.

José Pérez Herrera también ha querido valorar el trabajo que ha realizado David Rodríguez para que el fichaje haya llegado a buen puerto. "Ha llevado todas las negociaciones y no ha sido fácil, había que tener mucha paciencia, talante y calma porque habría sido fácil caer en la precipitación y romper la negociación en cualquier momento por la desesperación de ver que no se terminaba de concretar o incluso volvernos locos y prometer algo que no podría hacer frente el club. Ese tema se ha controlado y por eso hay que mencionar a David, que ha hecho un gran trabajo para que el jugador pueda estar con nosotros y nos dé ese puntito de crecimiento a nivel competitivo".