José Manuel Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, felicitó a sus jugadores tras la victoria frente al Puente Genil que clasifica a los azulinos para la Final a 4 de la Copa RFAF que se disputa del viernes al domingo próximos en Marbella. Herrera apuntó que el choque contra los pontaneses les sirvió además para refrendar lo que se había hecho días atrás en terreno cordobés, agradeció a los aficionados su presencia en La Juventud y sí se mostró preocupado por las lesiones de jugadores importantes a estas alturas de pretemporada por la propia exigencia de la competición.

El técnico hablaba así tras el partido: "Estamos muy orgullosos del trabajo que ha hecho el equipo. Los chavales han dado un nuevo ejemplo de continuidad al trabajo que se hizo en Puente Genil y hemos obtenido la recompensa que buscábamos. El equipo lo ha dejado todo en el campo y es positivo para refrendar el trabajo que venimos haciendo con las pocas sesiones de trabajo que teníamos. Estamos contentos por ellos; por el resultado, porque premia el esfuerzo del equipo; y porque nos hace pensar que si seguimos de esta manera tendremos más partidos de este tipo".

José Herrera considera que la clasificación para la semifinal de la Copa RFAF es un premio, pero también muestra su preocupación por el alto coste que está teniendo la competición en forma de lesiones. Y es que Bello, Adri y Padilla se perdieron el partido por lesión. "Es un premio, está claro, y a día de hoy hay que utilizarlo también de cara a la preparación de la Liga, aunque hay aspectos que nos preocupan como las lesiones por esa exigencia que tiene esta competición enfrentándote a rivales muy fuertes como el Puente Genil, que es uno de los mejores a los que me he enfrentado en Tercera División, ha hecho un trabajo increíble. Esto ha requerido una gran exigencia por nuestra parte y las posibilidades de que aparezcan lesiones crecen. Ayuda a coger sensaciones, buen ritmo e intensidad real de cara a la competición pero también está ese riesgo de que haya más lesionados", explicó.

El partido con el 2-0 parecía controlado hasta que el Puente Genil hizo el 2-1 a pocos minutos del final y generó incertidumbre. El técnico xerecista valoró positivamente cómo afrontó su equipo el tramo final. "Es psicológico, vas dos cero, parece que no sufres, controlas, pero enfrente teníamos un rival peligroso que podía aprovechar cualquier acción y así lo ha hecho en una pérdida nuestra por no finalizar en el área rival con una ocasión clara y manifiesta y nos han hecho una contra. Se meten en el partido y es normal que los chavales lo vean de casi ganado a que haya riesgo de que nos empaten y haya penaltis. No nos preocupa porque el equipo igualmente ha sabido sufrir y defender y apenas han tenido ocasiones en los últimos minutos".

El técnico jerezano se marcó como objetivo antes del partido "darle continuidad a ese trabajo que se hizo en Puente Genil, que no quedara en una mera casualidad y que es la línea a seguir. Hemos mostrado esa identidad a los nuestros y se ha conseguido. La afición ha respondido y les agradecemos que hayan venido los 700 que podían asistir y además nos han llevado con su empuje en momentos críticos y de sufrimiento".

También valoró positivamente que el equipo esté viendo puerta con relativa facilidad. En la eliminatoria, un total de cuatro goles: "Firmaríamos esa media, pero sabemos que hay que trabajar. El equipo es valiente y está siendo atrevido en ataque, incluso tiene esa mentalidad de ser vertical, a veces excesiva, porque tenemos que tener también esa pausa para hacer ataques más largos. La intención es generar muchas ocasiones de gol, muchas llegadas y tener mucha presencia en el campo y área rival porque eso hace que crezcan las posibilidades de hacer goles".