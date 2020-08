José Manuel Pérez Herrera, técnico del Xerez Deportivo FC, quiere comenzar la pretemporada de los azulinos como muy tarde el próximo lunes, según ha avanzado en La Jugada de Canal Sur Radio, en la que ha estado presente junto a Joaquín Poveda, técnico del Xerez CD.

El XDFC tenía la intención de haber arrancado la pretemporada este mismo lunes. Sin embargo, la plantilla aún no se ha completado (hay 14 jugadores del primer equipo) y, además, faltaba conocer el protocolo COVID del Área de Deportes del Ayuntamiento de Jerez, ya que el club azulino entrena en el Anexo y en Chapín, instalaciones que son municipales y dependen del consistorio jerezano. José explicaba que “hemos preferido ser cautos debido a que no sabíamos cuándo se iba a empezar la temporada. Así que hemos mandado un trabajo individual para que los jugadores lo hagan en casa e intentar la semana que viene empezar como muy tarde el lunes que viene, si no antes”.

En cuanto a la configuración de la plantilla, el técnico azulino confirmaba que las salidas de Amin y Javi Casares han sido las últimas y que a partir de ahora deben llegar jugadores “que se adapten a nuestra idea de juego. Descartes, que es la faceta más complicada y difícil porque se crean fuertes vínculos con los futbolistas, no queda ninguno más por hacer y ahora queda reforzar la plantilla, fallar lo menos posible en esas tres fichas mayores de 23 años que nos quedan pendientes, tener paciencia y no precipitarnos”.