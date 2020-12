El lateral derecho del Xerez Deportivo FC, Marcelo Villaça, está convencido de que el trabajo del equipo más pronto que tarde comenzará a dar resultados. Apunta que el partido contra el Xerez CD está ya olvidado y se centra en la importante semana que tiene por delante el equipo, con tres partidos en los que de sumar los 9 puntos daría un salto importante en la clasificación.

El futbolista jerezano confiesa que el equipo está con muchas ganas de afrontar el choque contra el Antoniano después de tener que aplazar el encuentro del pasado fin de semana contra el Conil por el positivo COVID en el cuadro amarillo, partido que se recuperará este miércoles: “Ya teníamos muchas ganas la pasada semana para enfrentarnos al Conil, el equipo había entrenado muy fuerte, pero al final nos tuvimos que adaptar a lo ocurrido y rápidamente cambiar el chip para pensar en el Antoniano”.

Un Antoniano que llega a Chapín siendo colista de la clasificación con un punto y sólo dos goles a favor, precisamente los que les hizo al Xerez CD que sirvieron para sumar el único punto que tiene en el casillero. Marcelo considera que “tenemos una buena oportunidad” este sábado para resarcirse “de los fallos que estamos teniendo”, y apunta que “aquí tenemos que ser protagonistas”, al tiempo que señala que “nos está costando hacer gol, generamos ocasiones pero no estamos siendo eficaces”.

No obstante, el lateral derecho azulino espera un Antoniano “igual que otros rivales, todos nos lo ponen difícil. Muchos equipos tienen señalado el día que juegan en Chapín y el Antoniano nos pondrá las cosas difíciles, pero creo que depende de nosotros, de hacer las cosas bien para llevarnos los tres puntos”.

Mala racha "Nos está costando hacer goles, generamos ocasiones pero no estamos siendo eficaces"

Con confianza "La plantilla está tranquila, sabemos que las cosas no están saliendo del todo bien, pero confiamos en el trabajo que se está realizando"

El rival "El Antoniano nos va a poner las cosas difíciles, pero depende de nosotros, si hacemos las cosas bien nos llevaremos los tres puntos"

Marcelo apunta que vea la plantilla “tranquila” pese a que los resultados no están siendo del todo positivos tras un empate con el Ceuta y la derrota contra el Xerez CD. El defensa reconoce que “sabemos que no están saliendo las cosas, tenemos esa responsabilidad y creo que es bueno tener esa presión. La plantilla sabe lo que hace y es consciente de que el trabajo que se está haciendo es bueno y que con ese trabajo van a llegar los goles y los resultados”.

El Xerez DFC afronta ahora tres partidos en ocho días: Antoniano en Chapín; Conil el miércoles y Los Barrios la próxima semana. Dos de ellos además a domicilio. “Sabemos que después de sumar un punto en estos dos últimos partidos, tenemos una oportunidad clave de lograr 9 en una semana. Está en nuestras manos”.

Aún así, Marcelo opina que “tampoco tenemos que mirar tanto la clasificación y pensar más en nuestro trabajo, aunque es algo que inconscientemente sabes que está ahí. La plantilla confía en el trabajo que se está haciendo y sabemos que vamos a estar ahí. Tenemos ganas de que las cosas vayan ya por el buen camino”.

Y una jornada más, el Xerez DFC no tendrá el aliento de su afición: “Es una pena que no haya público, pero son las circunstancias actuales. A ver si en enero está la cosa mejor y puede volver a estar con nosotros porque el jugador nota ese apoyo dentro del campo. Ahora nos tenemos que adaptar, sabemos que no está, y a lo mejor ese plus que nos da la afición en otro momento ahora tenemos que buscarlo dentro, buscar esa motivación para dar lo mejor en cada partido”.