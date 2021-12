Máyor: "Ha sido un año muy bonito, a ver si podemos acabarlo con una victoria"

Máyor está de vuelta. El delantero del Xerez DFC ha regresado este miércoles a los entrenamientos con el equipo que dirige José Pérez Herrera y si no surgen contratiempos estará disponible para el duelo del próximo domingo (17:00 horas, Chapín) contra el Antequera.

El ariete de Aspe se ha perdido cuatro partidos de Liga más el de Copa del Rey contra el Leganés por una lesión que en principio "no parecía gran cosa" y que posteriormente y tras unas pruebas médicas dio la cara: rotura en el sóleo. Una lesión normalmente de tipo muscular y que en el caso del delantero xerecista fue por recibir un golpe de un compañero en un entrenamiento: "Mala suerte", explica.

El máximo goleador del equipo la pasada temporada asegura que la lesión "ha ido evolucionando bien y cuando he tenido buenas sensaciones me he metido con el grupo. No sabía si iba a llegar justo antes del parón o ya para después de las vacaciones de Navidad, pero estoy entrenando bien y vamos a ver cómo evoluciono de aquí a finales de semana y a ver si puedo estar disponible", comenta prudente. "Las sensaciones son buenas, sí, hace casi dos semanas no podía casi ni correr y ahora ya estoy entrenando con el equipo".

"La lesión no parecía gran cosa, pero ya tengo buenas sensaciones y estoy a disposición del míster"

Máyor deja atrás una lesión "bastante fastidiosa porque hasta que no apoyas el pie y andas no puedes hacer prácticamente nada. Me he perdido cinco partidos, son muchos, pero tengo ganas e ilusión de volver otra vez. Llevo un mes y poco sin entrenar, la inactividad se nota un poco, a mí a lo mejor me cuesta un poco más porque tengo más años, pero físicamente estoy bien y ayudaré en lo que el míster necesite y pueda", afirma.

Desde fuera, asegura que ve al equipo bien, sobre todo en los últimos partidos: "El otro día sacamos un punto fuera de casa, que era una asignatura pendiente, y en Chapín venimos ganando los últimos partidos. Tengo ganas de volver y terminar un año que ha sido muy bonito para el equipo, el club y la ciudad en general. A ver si podemos acabar bien el año e irnos a las vacaciones tranquilos y luego volver con más ganas".

Al igual que el entrenador, opina que un par de buenos resultados implica un buen salto en la clasificación. Para el punta, lo ideal es "coger un equilibrio de resultados, una estabilidad, ir sumando puntos y en cuanto encadenes dos o tres victorias consecutivas, que podemos hacerlo en cualquier momento, nos podemos enganchar a la mitad de tabla-alta y pelear. La Liga va a ser así todo el año, si pillas una racha mala te metes abajo y si coger una buena podrás optar por otras cosas. La clave es tener regularidad".