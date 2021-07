Alfredo Mayordomo ‘Máyor’ afronta su segunda temporada en el Xerez DFC. El delantero de Aspe fue elegido mejor jugador de la 20/21 y contribuyó al ascenso de categoría con sus nueve goles. Afirma tener la misma ilusión que cuando empezó y asegura que al club se le presenta una categoría "bonita" en la que el primer objetivo será la permanencia "pero sin renunciar a nada".

El equipo completó sus primeros tres días de pretemporada, que han sido "positivos, de acoplamiento y conocer a la gente nueva". Físicamente "venimos más o menos bien y ahora, asimilando la carga para llegar al primer partido de liga al máximo nivel posible".

El XDFC afronta esta temporada en Segunda RFEF, una categoría "nueva y bonita", afirma el punta de Aspe. "Del primer año tenemos un gran recuerdo, pero ya es pasado. El fútbol es así y muy rápidamente lo que has hecho anteriormente no vale para nada. Empieza un año nuevo y todos comenzamos desde cero cargando pilas para una temporada que se prevé dura porque hay equipos muy buenos".

Ambición "La afición es exigente y nosotros no vamos a escatimar esfuerzos, vamos a salir a todos los partidos a ganar sabiendo que nuestro objetivo es salvarnos, pero sin renunciar a nada"

Real Madrid Castilla "He tenido la oportunidad de jugar muchas veces contra ellos y son chavales que van flotando sobre el césped, son elegidos para estar allí"

Experiencia "Mi aspiración es aportar el equipo todo lo que pueda, cuando me toque estar dentro y también fuera"

Ascenso "Tenemos un gran recuerdo del primer año, pero ya es pasado. El fútbol es así y muy rápidamente lo que has hecho anteriormente no vale para nada"

La 2ª RFEF es para Máyor "una mezcla entre Segunda B y Tercera, en la que ya hay equipos con presupuestos importantes. Nosotros, con nuestra ilusión y ganas, iremos a por los tres puntos en cada partido e intentaremos hacerlo lo mejor posible para poner las cosas difíciles. Somos un equipo recién ascendido, pero con gente que hemos jugado en categorías superiores y también hay gente joven. Tenemos esa combinación que es positiva".

Los xerecistas se han marcado el objetivo de asentarse en la categoría y luego "ya se verá. Todos debemos tener claro que el objetivo es ese, el club se lo ha marcado por tema presupuestario y porque somos nuevos en la categoría. La afición es exigente y nosotros no vamos a escatimar esfuerzos, vamos a salir a todos los partidos a ganar sabiendo que nuestro objetivo es salvarnos, pero sin renunciar a nada. Vamos a ir semana a semana y no sabemos dónde puede estar nuestro techo. Vamos a ver de lo que somos capaces".

El calendario ha deparado un inicio de liga para los azulinos complicado. El primer partido, en Chapín, será contra el máximo favorito al ascenso, el Córdoba: "Estaremos preparados. Vamos a tener una pretemporada con rivales exigentes de superior categoría y nos servirán para coger ritmo. Lo importante es llegar al primer partido de liga al máximo nivel".

El primero de esos adversarios es el Real Madrid Castilla, este miércoles en el Torneo de la Vendimia. "He tenido la oportunidad de jugar muchas veces contra ellos y son chavales que van flotando sobre el césped, son elegidos para estar allí y a nosotros nos servirá de prueba para seguir cargando pilas y para que la afición disfrute de un buen rival y un buen partido".

En lo personal, el delantero azulino no se marca como objetivo una cifra de goles: "El año pasado tampoco lo hice. La meta es seguir trabajando, seguir compitiendo, superándome a mí mismo. Si todo eso lo logro, los goles llegan. Mi aspiración es aportar el equipo todo lo que pueda, tanto en experiencia como cuando me toque estar dentro y fuera y ver que en una categoría superior puedo seguir dando el nivel. Por eso sigo jugando, porque tengo ganas e ilusión. Mientras no la pierda, estaré dando guerra".

Y además aportará su gran experiencia: "Los que somos más mayores intentamos tirar del carro. Cuando las cosas van mal, animar a la gente y cuando van bien y la gente se viene un poco arriba, amansar los caballos. Tener un equilibrio".