Antonio Oca se ha recuperado a tiempo de la microrrotura en el abductor de la pierna derecha que sufrió en el partido contra el Ceuta y está listo para ser protagonista por primera vez de un Xerez DFC-Xerez CD, un partido que el defensa jerezano tilda como “especial, de los que gusta jugar, aunque vale lo mismo, tres puntos”.

El central completó el entrenamiento del jueves con el resto del equipo y tuvo “muy buenas sensaciones, no he tenido molestias”, así que está “dispuesto para el míster, que es quien tiene que tomar la decisión” de incluirlo en la lista de convocados y de darle dorsal de titular. “Me ha venido muy bien que no haya habido jornada la semana pasada para recuperar. En las lesiones musculares no hay milagros, hay unos plazos que siempre hay que cumplir. No llegó a ser una rotura y además no fue exactamente en el abductor, sino en la fascia. Si llega a ser en el abductor, no llego al partido”, confiesa.

Para Oca será su primer derbi, aunque el defensa no lo cataloga como tal y sí “un partido especial y muy bonito de jugar, va a ser un partido intenso, de tú a tú. Nosotros tenemos que intentar sumar los máximos puntos posibles para llegar al final lo más arriba posible y acabar entre los tres primeros, que es nuestro objetivo”, declara.

"Va a ser un duelo muy disputado y el que cometa menos errores se lo llevará; sólo nos está faltando culminar”

Cree que será “un duelo muy disputado, muy igualado y el que cometa menos errores será el que se lleve el partido. Nosotros hemos dejado la portería a cero en tres partidos, pero ellos están finos de cara a gol. A nosotros nos está faltando culminar porque ocasiones y llegadas las estamos teniendo. Quizá nos falta el último pase, decidir mejor al final y para eso estamos trabajando, para mejorar y para fortalecer las cosas que también estamos haciendo bien”.

Y es que el XDFC es el equipo mejor armado de la categoría cuando toca ponerse el mono de trabajo y defender. “Desde el delantero hasta el portero trabajamos todos a una, somos un equipo muy solidario”, apunta Oca.

Del Xerez CD se dice que tiene dinamita en ataque, pero Oca señala que “es un equipo muy completo, la defensa no me disgusta. He tenido de compañeros a Joselito o Dani Jurado, los conozco bastante bien y son buenos jugadores. Para mí, el Xerez CD tiene muy buen equipo. Va a ser un partido de tú a tú”.

"Que no haya afición nos perjudica y más en este tipo de partidos, es un plus y los jugadores damos el 200%”

En efecto, compartió cinco años en el Atlético Sanluqueño con Dani, que no se ha estrenado aún esta temporada. “Cada entrenador tiene su filosofía. Yo conozco a Dani, para mí es un jugador muy seguro y un tío ejemplar y muy trabajador. Tampoco sé cómo está físicamente, eso ya es cosa de ellos”, apunta precavido.

Que el partido se vaya a disputar sin aficionados en las gradas “es un factor que a nosotros nos perjudica y más en este tipo de partidos tan especiales, porque nuestra afición en Chapín es un plus y muchas veces das el doscientos por cien. Es lo que nos toca vivir por el momento por esta situación, ojalá pase pronto y podamos disfrutar de la afición para ser todos uno”.

Porque, para finalizar, Antonio Oca cree que la competición seguirá adelante: “Creo que vamos a seguir compitiendo, tomando siempre las medidas de seguridad pertinentes. Yo, personalmente, salgo lo justo, lo menos posible, no sólo para evitar contagios entre nosotros, sino también por responsabilidad porque todos tenemos familiares mayores”.