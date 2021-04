Antonio Oca es uno de los jugadores del Xerez DFC que reaparecerá ante el Salerm Puente Genil este domingo si no hay contratiempos. El central jerezano se perdió el partido de la primera jornada de la fase de ascenso por acumulación de amonestaciones, además de arrastrar una lesión muscular que sufrió en el partido disputado en Las Cabezas y, para colmo, contrajo el COVID un par de semanas antes que el resto de compañeros.

El defensa azulino ha regresado al trabajo con el grupo, ha superado la lesión y confesaba al término del entrenamiento tener buenas sensaciones físicas pese a los días de confinamiento. Oca apuntaba que estos primeros días hay que ir con cuidado en la parcela física para prevenir lesiones, "poco a poco iremos a más" y admitía que ya había ganas de reencontrarse con los compañeros: "Tenemos un gran grupo y lo hemos echado de menos. Estábamos deseando juntarnos y ponernos a trabajar para intentar seguir con la racha que llevábamos".

Ese es el deseo, aunque después del brote de COVID que ha sufrido la plantilla y teniendo en cuenta que desde el domingo el equipo va a tener que afrontar un partido cada tres días, Oca tiene claro que "esto es una piedrecita más en el camino. Tenemos que ser realistas y saber la situación, hay que echarle ganas e intentar sacar esto lo mejor que podamos. Está claro que esto nos va a perjudicar, pero tenemos que intentar prepararnos lo mejor posible, jugar cada partido al máximo nivel y sacar los máximos puntos".

Cómo van a volver en el aspecto físico los jugadores que han pasado el COVID es una incógnita, aunque el maratón de partidos no ayudará. "Se ha dicho que el día 9 tiene que acabar la competición y ahí no podemos hacer nada. Sí es verdad que a nosotros nos perjudica porque no vamos a estar en igualdad con los otros equipos. Nos ha tocado y hay que afrontarlo de la mejor manera posible".

Tras el primer partido aplazado entre el Xerez CD y el Ciudad de Lucena, varios entrenadores pidieron públicamente parar la competición, lo que hubiera sido "lógico, parar y empezar todos en la jornada número dos, no que ahora algunos van por la jornada tres y nosotros sólo hemos jugado un partido. Pero bueno, así lo ha querido la Federación y nos tenemos que adaptar", explica Oca, que insiste en que es "otra piedra más, somos conscientes de que va a ser difícil, pero vamos a intentar poner el máximo de nosotros".

Personalmente, indica que "de la lesión estoy recuperado, me voy con buenas sensaciones del entrenamiento. Sí es verdad que llevo veinte días parado porque por desgracia yo cogí el COVID antes que mis compañeros y luego he tenido que estar otros diez días confinado".

Sobre el rival, un Puente Genil que sólo ha sumado un punto de nueve, apunta que "todos los equipos que están ahí son difíciles. El Puente Genil es un equipo que me gustó mucho cuando jugó aquí en Chapín y en su casa nos lo pondrá bastante difícil".

Por último, agradeció a los aficionados los mensajes de apoyo y ánimos durante estos días: "Ayudan mucho porque cuando lo pasas mal y ves esos ánimos te da un subidón y estás deseando volver".