Oca: "El vestuario está muy unido"

Antonio Oca se perdió el encuentro contra el Betis Deportivo por lesión, pero por nada del mundo se quiere perder el partido en El Palmar contra el Atlético Sanluqueño, equipo en el que militó cinco temporadas. El central jerezano ha completado el entrenamiento de este jueves y parece haber dejado atrás la elongación en el abductor derecho que sufrió en Lepe.

-Antonio, ¿llega al domingo?

-A ver. Me metí el miércoles con el grupo a coger sensaciones y la verdad es que me siento bastante bien, pero veremos de aquí al domingo si estoy al cien por cien. No tengo molestias, pero hay que ir de menos a más para llegar el domingo al cien por cien.

-Es la primera vez que van a jugar en partido oficial Atlético Sanluqueño y Xerez DFC y además en El Palmar, un campo que conoces bien.

-Siempre es bonito jugar en El Palmar, estuve cinco temporadas allí y fue el equipo que me puso en el escaparate para a día de hoy estar donde estoy. Ojalá pueda llegar.

-¿Cómo vio al equipo contra el Betis Deportivo?

-Creo que hicimos el mejor partido de la temporada y fue una pena no sacar la victoria que tanto lleva buscando el equipo. Contra el San Roque también estuvimos muy bien, con bastantes ocasiones. Hay que seguir en esta línea e intentar aprovechar las ocasiones que tengamos. Seguramente pronto llegará la victoria.

-Le suplió el defensa del filial Álvaro y estuvo a buen nivel. ¿Habló con él antes del partido?

-Estuvimos hablando en el vestuario y le dije que tenía que jugar igual que había hecho en pretemporada. Está a un buen nivel y estoy contento por el chaval porque hizo un gran partido.

-Cinco jornadas y sin ganar aún ¿Cómo está el vestuario?

-Lo veo bastante unido, fuerte y muy mentalizado. A la vista está que estas dos últimas jornadas hemos hecho dos grandes partidos, con siete u ocho ocasiones clarísimas. Son dinámicas, unas veces tienes muchas y no entran y otras veces tienes una y es gol, como el mismo Sanluqueño, lo estuve viendo contra el Sevilla Atlético, tira dos veces y mete tres goles. Son dinámicas y se rompen jugando como lo estamos haciendo ahora y no dejarlo de intentar hasta conseguirlo

-Jugando como en los dos últimos partidos, ¿está la primera victoria más cerca?

-Está claro y tenemos que seguir en esta línea, se nos está resistiendo un poco, pero creo que pronto va a llegar.

-¿Qué partido espera en El Palmar?

-Va a ser un partido muy competido, ellos también tienen jugadores muy experimentados y El Palmar será una olla a presión, va a ser un partido muy bonito. Se lo llevará el que menos errores cometa.

-Una olla a presión, pero con 1.000 xerecistas.

-Está claro, va a ser un partido muy bonito, estaremos apoyados por nuestros seguidores y luego la afición de Sanlúcar siempre aprieta muchísimo. Va a ser un partido muy bonito de jugar.

-¿Un partido de los que nadie quiere perderse?

-Sí, este tipo de partidos gusta de jugarlos a todo el mundo, espero llegar al cien por cien para ayudar al equipo en sacar la primera victoria.