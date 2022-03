Jesús Ocaña, "adaptado" a la nueva posición que le pide Pérez Herrera

El Xerez DFC ha comenzado este miércoles a preparar el partido del próximo domingo en el Alfonso Murube de Ceuta (17:00 horas), partido en el que los de José Pérez Herrera tratarán de sumar algo positivo para cortar la mala dinámica lejos de Chapín, donde sólo han sumado 5 puntos de 36 posibles.

Uno de los jugadores que se ha hecho con un puesto de titular en las últimas jornadas ha sido Jesús Ocaña, que ha pasado prácticamente de estar fuera del equipo en el mercado invernal a recuperar la titularidad y además en el centro de la defensa, un puesto que no es el suyo.

El sanluqueño "no había jugado nunca en ese puesto. En temporadas anteriores los entrenadores que he tenido sí lo vieron como una posibilidad viendo el corte defensivo que tengo, algunos partidos hubo algún amago pero al final nunca se concretó y este año la situación ha venido así y la verdad es que estoy en disposición del míster en la posición que él necesite, yo me adapto a lo que sea e intento aportar lo máximo".

Se encuentra en esa posición "bastante cómodo, en los primeros partidos necesité algo más de adaptación, tuve charlas con el míster y con los centrales del equipo para hablar de ciertos movimientos, pero poco a poco me he ido adaptando y como yo digo, está al lado del lateral y tampoco hay mucha diferencia a la hora de defender". Eso sí, no se puede permitir las 'alegrías' de subir la banda como hacía en su posición natural: "Evidentemente. A mí me gusta mucho subir y todo el mundo sabe que soy un lateral ofensivo, pero si hay que ponerse el mono de trabajo y dedicarse a defender todo lo bien que se sabe hay que hacerlo. En algún córner o en alguna falta lateral intentaremos meter otro golito".

En enero su nombre salió como una de las posibles salidas del club, aunque finalmente se mantuvo entre los miembros de la plantilla azulina. El jugador señala que "tengo contrato aquí, lo hablé con el míster, quería seguir e iba a trabajar lo máximo posible para intentar no salir del once, en la primera vuelta lo he jugado casi todo. Las circunstancias se dieron como se dieron, sigo aquí y mi mentalidad siempre ha estado en seguir y aportar al equipo, es lo que mejor me viene a mí porque también estoy al lado de casa".

Obviamente, recuperar la titularidad le ha dado más confianza porque "uno lo que quiere es jugar y estoy disponible para lo que necesite el míster: si es de central pues de central y si es de lateral, de lateral, donde sea".

Tras una racha de cuatro partidos sin ganar y una semana dura por la derrota en Las Palmas, el XDFC venció al Panadería Pulido, un triunfo que "nos ha reforzado. Veníamos de una racha negativa de resultados, la semana pasada fue un poco complicada pero al final lo supimos sacar adelante, los tres puntos era lo más importante y el equipo ha salido reforzado, vamos a Ceuta a intentar sacar algo positivo y si es posible los tres puntos".

El conjunto caballa, a juicio de Ocaña, "se ha reforzado bastante bien este verano, ha hecho una buena plantilla y está bastante fuerte, metidos ahí arriba. Aquí les competimos bien y allí seguro que vamos a darle guerra. Nosotros estamos trabajando para cortar nuestra mala dinámica fuera y hay que seguir insistiendo y trabajar duro, sacar los máximos puntos posible fuera. En casa estamos sacando los partidos adelante y sólo nos falta ese pasito fuera y ganar para escalar puestos y subir la autoestima del equipo".