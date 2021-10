Oportunidad para demostrar que el tropiezo en Vélez fue un accidente

Segundo desplazamiento consecutivo para un Xerez DFC que quiere que el desenlace sea diametralmente opuesto al de hace siete días en Vélez, donde los de José Manuel Pérez Herrera cayeron goleador por 5-2 ante un rival de la zona de abajo de la clasificación y, de nuevo, con imponderables arbitrajes como los dos penaltis y la rigurosa expulsión de Antonio Oca.

El conjunto xerecista afronta la salida a casa del Montijo -que ha comenzado la temporada con muy buenos resultados- con problemas en la parcela defensiva y varias dudas. Y es que además de la ausencia de Antonio Oca por sanción, Pérez Herrera también pierde a su otro central titular, Alberto Durán, al que han tenido que colocar trece grapas en la cabeza tras el choque que sufrió en el encuentro contra los malagueños. No se queda ahí la cosa, ya que Antonio Jesús también cayó lesionado.

De esta forma, el míster jerezano se ve obligado a realizar tres variantes del once titular en Vélez. "Es verdad que son tres jugadores que son habituales en el once porque estaban bien de forma a nivel individual, pero también sabemos que los compañeros que están por detrás están apretando. Quizá tenemos menos posibilidades a la hora de poder decidir un once y de las alternativas que tenemos en el banquillo, pero tenemos jugadores y nivel suficientes en la plantilla aunque perdamos potencial en cuanto a cantidad. Estamos tranquilos porque son jugadores que tienen nivel y con ganas de demostrar que son capaces de quedarse en el once inicial”, apuntaba Pérez Herrera al respecto al ser cuestionado por las bajas en la rueda de prensa previa al encuentro.

La lógica indica que Álex Cruz y Manu Castillo son los ‘favoritos’ para ocupar el centro de la zaga xerecista en Montijo, si bien el técnico es de resolver las dudas hasta último momento. Con la baja de Marcelo, Curro Rivelott se ha asentado en el lateral derecho, aunque tampoco hay que descartar que pase al centro del campo con la baja de Antonio Jesús, pese a que en esa demarcación podría estar Goma, con una participación testimonial desde que fue por última vez titular en la segunda jornada.

Arriba, la duda está en si el Xerez DFC presenta una alineación con dos puntas o solo uno. En el primer caso, Darío Guti -que ha marcado en los dos últimos partidos- estaría acompañado por Máyor, restablecido ya del edema que le ha tenido renqueante las últimas semanas. Si el XDFC presenta un esquema con dos puntas, Javilillo o Jacobo serían los sacrificados, ya que Bello es indiscutible.

El Xerez DFC vio truncada su buena racha de cinco partidos sin perder en Vélez y tratará en Montijo de recuperar sensaciones y seguridad defensiva. Los azulinos están a la misma distancia de los puestos de play-off’ de ascenso como del descenso (tres puntos) y en una zona "tranquila", como advierte el propio técnico xerecista: "Estamos dentro del objetivo del club. Evidentemente, vamos a intentar estar siempre un poco mejor e intentar estar lo más lejos de la zona baja. Eso nos lo va a dar el día a día", comentaba Pérez Herrera, que del adversario explicaba que "sabemos que el Montijo es un rival complicado, que como local es un equipo muy competitivo, agresivo y contundente y con una afición muy animosa y eso les hace ser un rival más difícil, y que además viene en buena dinámica después de ganar en Lepe 1-2. Va a ser un partido complicado y tendremos que hacer las cosas bien".