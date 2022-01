Pérez Herrera: "El Cacereño está segundo por algo, es un equipo muy exigente"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, espera un Cacereño -segundo clasificado- "muy exigente" este sábado en Chapín en una semana en la que los xerecistas tienen que jugar otros dos encuentros: el miércoles en Lepe en el partido aplazado y correspondiente a la última jornada de la primera vuelta; y el próximo domingo en casa del Villanovense (12:00 horas), tercero en la clasificación.

El técnico valora positivamente la llegada del guardameta Mario de Luis, cedido por el Real Madrid, y destaca "nuevamente la capacidad que tiene el club para solventar problemas que van surgiendo de manera inesperada. Antes del partido del Córdoba no teníamos previsto reforzarnos en la portería, pero la inesperada lesión de Camacho y viendo un poco la valoración de Miguel, el fisio, que es el experto, va a tener mínimo para tres o cuatro semanas y eso enciende las alarmas porque nos encontramos con sólo un portero del primer equipo para disputar los siguientes encuentros. Y así ha sido, teníamos el trabajo adelantado, se avanzaron las gestiones con David a la cabeza y conseguimos llegar a un acuerdo con el Real Madrid para que nos cediera a Mario".

Las primeras sensaciones del cuerpo técnico con el madrileño son "muy buenas. Es un chaval joven y con ganas de crecer, de tener experiencias positivas y de competir en Segunda RFEF para lograr su objetivo que es ser profesional. Lo fundamental era reforzar esa posición y ya lo hemos hablado con él, Camacho y César: un compañero más que viene a competir por el puesto en igualdad de condiciones y al final se aplicará la ley del más fuerte".

Pérez Herrera tiene las bajas confirmadas de Máyor, sancionado, y Javilillo y Camacho, lesionados, y la duda de Alberto Durán, que no ha entrenado este viernes y que probará antes del partido. Además, Rafa Albert, meta del filial, se ha lesionado en el entrenamiento (se le ha salido el dedo meñique) y el técnico espera "que no sea nada grave" y en referencia a los lesionados que ha ido sufriendo durante la temporada indica que "tampoco le doy muchas vueltas. Intentamos suplirlo con ilusión y ganas, con otros compañeros que están deseando tener oportunidades. Lo que buscamos es intentar generar esa competitividad con la ayuda de los jugadores del filial, que también nos dan soluciones".

Al XDFC le esperan tres partidos en ocho días. "Tenemos poco tiempo de recuperación entre partido y partido y si hay una molestia o un golpe puede llegar más mermado el jugador. Esperemos tener la suerte de cara a nivel de lesiones y bajas. Tenemos ahora partidos exigentes, con un equipo que está en el grupo de cabeza y luego una visita a Lepe ante un rival que se muestra fuerte y la visita al Villanovense, que será un partido bastante exigente. Esperemos que nos respeten las lesiones para poder afrontar estos tres partidos en siete días con el mayor número de efectivos posibles".

Con respecto al Cacereño, explica: "Si está segundo es por algo, nadie le ha regalado nada y se está demostrando en la clasificación. Es un equipo muy sólido, muy fuerte y con las ideas muy claras, intenso y competitivo y que lleva muy bien las contras y aprovecha muy bien las acciones a balón parado. En ese sentido, nos va a tocar un equipo rocoso, intentar combatirlo, generar espacios a través de circulaciones de balón, ganar superioridades por fuera y por dentro... Es un rival que nos va a exigir".

Por último, agradeció a la afición su apoyo tras el 4-0 en Córdoba y asegura que "no le podemos pedir más, ya lo demostró el otro día en Córdoba. No paró de animar pese al resultado final, que a todo el mundo nos decepciona y frustra porque siempre tienes la esperanza de sacar algo positivo e irte con un 4-0 y que termine mostrándose su apoyo, comprensión y empatía... no podemos pedir más. Ahora nos falta corresponderles, seguir trabajando, levantarnos lo antes posible de esa derrota, no parar de correr durante los 90 minutos, superar las adversidades y hacerlo por ellos, porque están siendo comprensivos".