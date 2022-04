Pérez Herrera: "No podemos convertir un sueño en exigencia u obligación"

El Xerez Deportivo FC está a un paso de certificar la permanencia en el Grupo 4 de la Segunda RFEF y podría lograrlo este fin de semana en el partido que los de Pérez Herrera afrontan en casa del San Fernando canario, rival que apura sus opciones de salvación.

Los azulinos marchan en la décima posición a cinco puntos de la quinta plaza –que da derecho a jugar el play-off de ascenso– y quien más quien menos hace cuentas con 12 por disputar. El mensaje del entrenador xerecista es claro: primero hay que amarrar la permanencia, "que ha sido nuestro principal objetivo" y una vez lograda "soñar, porque todos tenemos sueños".

El míster jerezano, no obstante, ha querido rebajar la euforia, señalando que "hay que tener los pies en el suelo" porque la realidad del equipo –al menos hasta ahora– ha sido que "es la segunda vez que hemos ganados dos partidos seguidos, nos costaba ganar fuera y que nuestro rival, de los últimos diez partidos en casa sólo ha perdido uno".

"Sueños tenemos todos y somos los primeros en soñar con un play-off de ascenso o ascender. Todos pensamos a principios de temporada "si hacemos tantos puntos, el equipo coge una buena dinámica y se lo cree podemos estar" y soñar es libre. Lo que no podemos es convertir esos sueños en exigencias o en obligaciones", aclara el técnico.

"A partir de ahí, podemos soñar porque con esfuerzo y trabajo todo es posible en la vida, pero hay que saber que hay dificultades o circunstancias que a veces no se dan favorables. Esos sueños no tienen que convertirse en una decepción excesiva o en una sensación de fracaso si no se cumplen. Lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas, una vez que consigamos la permanencia y a partir de ahí podemos volver a plantearnos otros objetivos", explicó.

"Tenemos que ir paso a paso, este club ha conseguido muchos ascensos año a año y se ha creado esa cultura de que el Xerez siempre ha sido un equipo que ha estado peleando por lo máximo. Pero este año tiene connotaciones especiales, aquí viene el último y te compite y no a nosotros, sino a todos los rivales".