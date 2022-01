Pérez Herrera: "Prefería jugar, pero hay que empatizar con el San Roque, a nosotros nos pasó algo similar la temporada pasada"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez Deportivo FC, ha reaccionado al aplazamiento del partido que su equipo tenía que disputar este domingo en Lepe frente al San Roque, último de la primera vuelta en el Grupo 4 de la Segunda RFEF y que ahora queda a expensas de nueva fecha tras los nueve casos positivos de COVID que ha detectado el club onubense en los test realizados este sábado.

El entrenador xerecista afirma que "personalmente, me hubiera gustado jugar, ya estábamos hechos a la idea, el equipo tenía muchas ganas de volver a competir, pero nos tenemos que poner en el lugar de los jugadores del San Roque, empatizar y desearles una pronta recuperación, ha sido un brote gordo y nosotros ya pasamos por algo similar la pasada temporada".

El Xerez DFC afrontaba el partido también con numerosas bajas, ya que el viernes detectó también dos positivos en su plantilla y no podía contar ya con Raúl Palma e Ignacio Goma, que han salido del club. Además, Daviti está fuera probando con un equipo polaco, Javilillo no llegaba al partido y Álex Cruz lo hacía pero muy justo. Los dos últimos fichajes, Urtzi Iriondo y Gonzalo Poley, no están aún inscritos.

"Poniendo las cosas en una balanza se equilibra, pero aun con las bajas preferiría jugar. Pero por otro lado cuando se juegue el partido ya podremos contar con Urtzi y Poley. En ese sentido, es positivo", resaltaba el técnico.

Con respecto al refuerzo del sanluqueño, Pérez Herrera señala que "es un jugador creativo, no es un mediocentro 'stopper', es más del estilo de Antonio Jesús que de Palma. Vamos a ganar en experiencia, en desplazamiento de balón, en asociación y es un especialista a balón parado".