Pérez Herrera: "Queremos lograr nuestro primer triunfo fuera de casa"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, ha analizado la situación del Mérida, rival al que se enfrenta este domingo a las seis de la tarde en el Estadio Romano. El preparador jerezano cree que es pronto para hablar de urgencias en un equipo rival que todavía no ha ganado en su casa, pero que llega al duelo invicto tras dos empates y un triunfo. Los azulinos, por su parte, afrontan el choque con tranquilidad después de lograr el primer triunfo de la temporada hace siete días ante el Villanovense.

Pérez Herrera señala que "no creo que (el Mérida) haya adquirido una dinámica excesivamente negativa. Por un lado, está invicto aunque aún no ha conseguido una victoria como local, que es lo que quiere su afición".

Las aguas se calmaron en el bando xerecista tras la convincente victoria ante el Villanovense y el técnico apuesta ahora por ser constantes: "Estamos contentos y satisfechos de la imagen que dio el equipo el otro día. Mantener esa línea constante también es difícil y habrá días que las cosas no saldrán lo bien que queremos. Ante el Villanovense fue un ejemplo de lo que es capaz de hacer este equipo y la intención es mantenerlo en el tiempo e incluso mejorar", apuntó.

El entrenador jerezano reconoce que la semana ha sido "positiva" tras derrotar al Villanovense. Un triunfo siempre aclara las ideas y refuerza el trabajo. "Las sensaciones que dejó el equipo fueron positivas".

Del Mérida apuntó qué se espera de él: "No creo que cambie mucho su forma de jugar. Lleva una victoria y dos empates e intentará con sus armas y estilo hacer valer su potencial. Esperamos un equipo que vaya a por el partido, juega bastante por bandas y habitualmente con dos puntas. Ellos querrán conseguir su primera victoria como local y nosotros, la primera como visitantes".

El XDFC salió del descenso tras ganar al Villanovense, aunque su técnico no firma ahora mismo acabar la temporada en la actual 12ª posición: "A corto plazo no firmamos nada, queremos ser cada día y cada semana mejores e ir creciendo desde los aciertos y errores. En las dos semanas anteriores es verdad que no estuvimos a nuestro mejor nivel y eso nos hizo reaccionar. Hay que intentar mantenerlo de la misma manera ahora en un campo complicado. En la jornada cuatro ningún equipo firma nada excepto el que va primero o segundo".

Por último, Pérez Herrera va a tener que decidir entre Camacho, que vuelve tras sanción, y César, que dejó por primera vez esta temporada la portería a cero. "Se tome la decisión que se tome, para uno será justo y para otro injusto. Esto de la justicia es muy relativo en el fútbol. Lo importante es que ambos porteros han demostrado que están a un buen nivel y esa situación también nos da la tranquilidad de saber que hay garantía en portería".