José Pérez Herrera: "Queremos resarcirnos de la última derrota"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, confía en que su equipo recupere el pulso y las sensaciones que traía antes del encuentro del pasado fin de semana contra el Vélez, donde los azulinos cayeron goleados 5-2 cortando una racha de cuatro jornadas consecutivas sin perder. El entrenador jerezano no se escuda en las bajas que presentará el equipo -Oca, Alberto Durán y Antonio Jesús- y avisa de que el Montijo es un rival atraviesa un buen momento.

-¿Cómo se encara este segundo desplazamiento tras la derrota de la semana pasada?

-Pues como toca, con ilusión y ganas de resarcirnos de la última derrota. El equipo quiere levantarse lo antes posible, sabemos que es un campo complejo, pero vamos con esa ambición y ganas de levantarnos.

-Tras caer en Vélez habló de que había que hacer autocrítica. ¿Qué quiso decir exactamente? ¿Cree que el equipo bajó los brazos?

-No, al contrario. El equipo corrió más que nunca, lo que pasa es que corrimos mal, con más corazón que cabeza y esa desorganización y desorden provocó que pareciera que hubiera otras actitudes que no son reales. El equipo sufrió mucho con uno menos en la segunda parte, pero la implicación de todos fue máxima, eso no se puede reprochar y nos sentimos orgullosos de nuestros jugadores. Fueron golpes continuos, el penalti, la expulsión el otro penalti nada más empezar la segunda parte... El equipo sí demostró esa frustración ante esas adversidades y debemos controlarlo, más que nada para no encajar demasiados goles. Cuando te quedas tantos minutos con uno menos la derrota puede tener hasta lógica, pero sí intentar que nos haga tanta mella.

-...

-Hay momentos que quizá hemos perdido el orden y la organización, pero también partidos como el de Cáceres que con uno menos hasta el minuto 70 mostramos muy buena organización y les pusimos las cosas muy difíciles al Cacereño. En ocho partidos hemos jugado en tres de ellos más de 45 minutos con un jugador menos y lo normal es que aparezcan más espacios si además tú tienes la ambición de ir a por el partido. Si te muestras más rácano o más austero es normal estar más protegido y es posible que saques un punto, pero es más difícil que sumes los tres. Nosotros siempre intentamos ir a por los tres y hay veces que nos ha salido bien como el día que conseguimos el campeonato en Las Cabezas con uno menos desde el minuto 20 y conseguimos remontar un 2-0 y un 3-1. El día de Cáceres también lo hicimos genial, pero a veces sale cruz, como el día del Córdoba o en Vélez. En el riesgo está el resultado.

-Afrontan el partido con bajas muy sensibles: Oca, Antonio Jesús y Durán.

-Es verdad que son tres jugadores que son habituales en el once porque estaban bien de forma a nivel individual, pero también sabemos que los compañeros que están por detrás están apretando. Quizá tenemos menos posibilidades a la hora de poder decidir un once y de las alternativas que tenemos en el banquillo, pero tenemos jugadores y nivel suficientes en la plantilla aunque perdamos potencial en cuanto a cantidad. Estamos tranquilos porque son jugadores que tienen nivel y con ganas de demostrar que son capaces de quedarse en el once inicial.

-Visitan a un rival que está en una zona tranquila, dos puntos por encima.

-Estamos en una zona tranquila, dentro del objetivo del club. Evidentemente, vamos a intentar estar siempre un poco mejor e intentar estar lo más lejos de la zona baja. Eso nos lo va a dar el día a día. Sabemos que el Montijo es un rival complicado, que como local es un equipo muy competitivo, agresivo y contundente y con una afición muy animosa y eso les hace ser un rival más difícil, y que además viene en buena dinámica después de ganar en Lepe 1-2. Va a ser un partido complicado y tendremos que hacer las cosas bien.

¿Qué partido prevé?

-Un partido con mucho juego aéreo, muchas disputas, segundas jugadas y agresividad competitiva. Para eso vamos a intentar ir preparados.

-¿Preocupado por ser el segundo equipo más goleado?

-No. Le prestamos atención porque hay que ver por qué vienen esos goles, pero la mayoría ha llegado en momentos en los que estábamos con un jugador menos o muy mermados. Tenemos que ser autocríticos, pero tampoco es algo que nos obsesione. Vamos a intentar buscar esa línea de dejar la portería a cero, como hemos hecho en varias ocasiones, y mejorar.

-La entidad emitió esta semana un comunicado acusando al Cádiz de interferir en la cantera. ¿Qué valoración hace?

-El club ha hecho una cosa muy inteligente que ha sido publicar ese comunicado a principios de semana. Estamos centrados en el Montijo y no vamos a opinar en ese aspecto. El comunicado está ahí y es lo suficientemente explicativo.