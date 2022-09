Pérez Herrera está "fuerte" y con "plena confianza" en el equipo para "salir de este nubarrón"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, ha tenido una semana complicada después de que el pasado lunes la junta directiva debatiera la continuidad del entrenador tras el mal inicio de Liga del equipo, que sólo ha sumado 1 punto de 9 posibles. Finalmente, la entidad apostó por la continuidad del técnico, que no tiene la sensación de estar jugándose el puesto este sábado en Lepe, al tiempo que ha agradecido las muestras de apoyo que ha recibido durante la semana. Pérez Herrera está "fuerte" y con ganas de "revertir" la situación y confía en su plantilla porque "hay mimbres" para hacerlo mejor.

-¿Cómo está? ¿Cómo ha sido esta semana para usted?

-Me encuentro fuerte, está claro, no hay duda. Es una situación compleja, de dificultad en la que nos encontramos ahora, pero no es la primera ni será la última en mi carrera y en peores nos hemos visto. Es verdad que es una dinámica de tres partidos y tenemos la experiencia en este club de pasar dinámicas negativas en estas tres temporadas que al final hemos superado, nos hicieron crecer y convertirnos en mejor equipo. Es verdad que el lunes fue un día intenso y que estaba deseando que pasara para centrarme exclusivamente en lo deportivo y desde entonces, con plenas fuerzas y confianza en el equipo de poder salir de este nubarrón que quizá tenemos ahora, aclarar las ideas y con la convicción de que lo vamos a sacar adelante.

-¿Está confiado en sacar la situación adelante? ¿La confianza que le da el presidente en sus declaraciones públicas le reconforta?

-Sí, ojalá me encontrara muchos Ignacio de la Calle en mi carrera deportiva ¿no? En ese sentido, el respaldo que él como cabeza visible de la junta directiva me transmite y me ha transmitido siempre es de agradecer y rehace estar tranquilo también, saber que confía en ti pese a que no salgan los resultados. Es un motivo más para seguir trabajando y seguir confiando. Vamos a Lepe con la intención total de conseguir los tres puntos.

-En el fútbol las hemos visto de todos los colores, pero ¿no es extraño que un proyecto se tambalee en la tercera jornada?

-Pero eso no depende de mí, yo puedo controlar mis sentimientos, mis pensamientos y mis opiniones, pero no puedo controlar los de las demás personas. Entiendo que haya personas que estén impacientes y que quieran victorias inmediatas, lo entendemos y lo respetamos y también agradezco las muestras de apoyo, mensajes y llamadas opinando de esa manera, que hay que tener tranquilidad y confiar en el proyecto a largo plazo. Sabemos que si seguimos trabajando, el equipo va a crecer y superar las dificultades porque hay buenos mimbres dentro de la plantilla.

-¿Tiene la sensación de que se la juega?

-No, para nada. La sensación que tengo es que el equipo está ganando enteros durante la semana, que tiene muchas ganas de cambiar la dinámica y que es una motivación interna que se palpa. El equipo está unido más que nunca para conseguir revertir esta pequeña dinámica de tres partidos. Los chavales necesitan empezar a disfrutar, porque calidad tienen para ello.

-En caso de derrota, ¿entendería que se le destituyera? ¿Cree que en la cuarta jornada sería una decisión precipitada y que se debería dar más margen a un grupo muy nuevo?

-Mi opinión está clara, pero esa opinión al final es mía y la de la gente más cercana, pero no podemos controlar los pensamientos de los demás. Tenemos la tranquilidad de que en peores situaciones nos hemos visto y no sólo aquí sino en otros proyectos y que con trabajo, constancia y convicción se termina saliendo adelante porque dinámicas de tres partidos con malos resultados las tienen todos los equipos e incluso de más partidos, son baches que todos los equipos los tienen y a nosotros nos ha tocado al principio. No me ocupa desgastarme ni me obsesiono en lo que piensan los demás. Pensamos en buscar soluciones para sacar los tres puntos.

-Con respecto al partido en Lepe, ¿planea muchos cambios?

-En las tres jornadas hemos hecho cambios, todos trabajan por tener su oportunidad y lo valoraremos de aquí al sábado. Lo que mostramos el domingo en Chapín no es nuestra idea, es que ni se acerca. Nuestro objetivo a nivel externo es que nuestra gente disfrute de su equipo y para ello tenemos que disfrutar nosotros de lo que hacemos. Tenemos que superar las adversidades que se nos presenten, pero el equipo todavía está en fase de maduración.

-Ese estado de ansiedad del futbolista de querer hacerlo bien, ¿cómo se controla?

-Es uno de los retos, el equipo tiene esa ansiedad y no termina de controlarla porque tampoco terminamos de abrir la lata, que quizá es el click que nos haga soltarnos. En los tres partidos hemos tenido opciones de ponernos por delante. Si lo logramos, nos quitará ese nubarrón que tenemos, esa falta de confianza que ahora hay.

-Enfrente van a tener a un rival que ha arrancado mejor. ¿Qué espera?

-Ellos vienen de ganar en casa del Sevilla Atlético y están con ese refuerzo anímico que nos falta a nosotros. Pero ahora estamos centrados en superarnos a nosotros mismos, es el primer paso que tenemos que dar para poder enfrentarnos al rival.

-...

-Pavón es un técnico que imprime mucho carácter a sus equipos, mucha intensidad, mucha competitividad y además vienen reforzados con una victoria. Y Jacobo tendrá esa motivación extra de enfrentarse a su exequipo e intentaremos paliarlo con nuestro nivel.