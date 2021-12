Pérez Herrera lamenta no poder pisar Chapín antes del partido de Copa contra el Leganés

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, ha lamentado que su equipo y el cuerpo técnico no hayan tenido ocasión de poder preparar en Chapín el partido de Copa del Rey de este jueves contra el CD Leganés. El míster jerezano ha asegurado que como todas las semanas el club ha solicitado entrenar en el Estadio Municipal, recibiendo una negativa por respuesta.

Como se sabe, Chapín alberga este jueves el Xerez DFC-Leganés de Copa del Rey, el sábado juega el Xerez CD contra el Conil y el domingo, apenas unas horas después, los de Pérez Herrera reciben al San Fernando. Tres partidos concentrados en unas 64 horas.

El técnico señalaba que "nosotros no mandamos en ese tema. Todas las semanas solicitamos trabajar en nuestro terreno para adaptarnos, habituarnos y conocerlo, porque además ha habido cambio de césped, de terreno y de bote. Llevamos toda una temporada muy limitados en ese aspecto con la idea de cuidarlo, también porque nos lo pide así el Ayuntamiento a través del club y esta semana nos hubiese gustado no tener la sensación de jugar en un campo neutral, porque apenas hemos podido entrenar".

Pérez Herrera añadía que "son cosas que no podemos controlar porque las decisiones vienen de otros estamentos y no nos queda otra que afrontarlo y asumirlo. Mañana jugaremos un partido ante un rival muy complicado en un campo en el que hace bastante tiempo que no trabajamos de manera normal y que es el nuestro. Se supone que cuanto juegas en tu campo lo normal es estar familiarizado con él", finalizó.