Pérez Herrera se pone como "reto" iniciar una buena dinámica en La Palma

José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, espera que su equipo inicie una buena dinámica lejos de Chapín en el duelo que tiene que afrontar este domingo ante el Mensajero. Los azulinos acumulan cuatro derrotas consecutivas a domicilio y necesitan sumar fuera para ganar en autoestima. El técnico ha avanzado que ante las ausencias de Máyor y Darío Guti en el ataque ha citado al canterano Pepe Sainz y sobre el desplazamiento a La Palma (entre la ida y la vuelta serán casi 60 horas) ha comentado que "es una odisea, pero por respeto no nos podemos quejar, el Mensajero tiene que hacer algo similar" cada dos semanas.

-José, toca ya un buen resultado fuera.

-En casa nos estamos mostrando más o menos solventes con las dos últimas victorias, en las que no hemos encajado ningún gol aunque han sido sufridas por el 1-0, pero también merecidas, y el reto está en seguir con esa línea ahora como visitante. El equipo tiene momentos en los que merece más y no está recogiendo el premio. Lo que tenemos que hacer es insistir en ese trabajo para que caiga de nuestro lado y nos haga sentirnos fuertes y poderosos también fuera de casa.

-Hay quien cuestiona que al equipo le cuesta jugar en césped artificial.

-Nunca hemos dicho que nos sintamos incómodos en césped artificial. Está claro que es un cambio de superficie a la que nos tenemos que adaptar. Me remito al último partido. En la primera media hora en Tamaraceite fue un avasallamiento continuo al área rival, la pena es que no entró ninguna jugada de peligro y quizá fuimos perdiendo fuelle en el paso de los minutos. A ver si somos capaces de alargarlo en el tiempo, que no nos entre el miedo en el cuerpo o lleguen las dudas en determinados momentos. El rival también juega y aunque nosotros nos adaptemos, ellos como locales lo están más que nosotros. Es lógico.

-¿El Mensajero es un rival directo o al tener dos partidos pendientes ocupa una plaza 'irreal'?

-Creo que está a tres puntos con la victoria del otro día. No soy mucho de estar obsesionado con la tabla clasificatoria, pero creo que estamos el 13 y estamos a tres puntos del sexto. Si hablamos de rivales directos, todo ese grupo de equipos está en una distancia de tres o cuatro puntos y eso en una Liga de la que queda más de una vuelta son muchos puntos y por lo tanto no creo que no está nada claro aún quién va a pelear por una cosa u otra. Hasta el sexto o séptimo puede estar asustado por entrar en la zona baja y también los que estamos un poco más abajo tenemos la ilusión y la esperanza de acercarnos a la zona alta.

-¿Qué partido y que rival espera?

-Hemos visto varios partidos del rival y también el del Montijo. Espero un partido muy disputado, con muchas transiciones porque en este tipo de campos lo que hay es mucha disputa, segundas jugadas y visto los últimos partidos de ellos los errores se pagan caro. El gol al Montijo lo hacen en una duda de la defensa y semanas anteriores ellos recibieron un gol de esas características contra el Ceuta. Así que va a ser un partido en el que vamos a tener que estar muy concentrados y cometer los menos errores posibles porque las acciones de área serán muy continuadas.

-¿Le preocupa el viaje y las condiciones?

-Es largo, pero lo tenemos que asumir y por respeto no nos podemos quejar. Si nosotros tenemos que vivir esta odisea, imaginaros el Mensajero, que cada dos semanas tiene que venir. Es algo por lo que todos los equipos tenemos que pasar y hay que afrontarlo de la mejor manera posible.

-¿Todos disponibles excepto Máyor, Darío y Palma?

-Sí. Siguen con sus recuperaciones. Cada vez están más cercanas las de Máyor y Darío, que para nosotros son dos jugadores importantes porque compiten en una posición en la que ahora no tenemos un recambio natural. Lo estamos subsanando con otros jugadores, ya sea Álex Rueda, Sanlúcar o Pepe Sainz y miramos también lo positivo, que con las bajas de estos jugadores el equipo también está sabiendo navegar y sacando partidos adelante y con esa misma idea viajamos para jugar contra el Mensajero.

-Deberá que echar mano de nuevo de la cantera

-Tendrá que venir un jugador de la cantera, en este caso es Pepe Sainz, ellos ya lo saben. Es una opción que nos da mucha energía arriba, un jugador con mucha movilidad, muy peleón y siempre tiene alguna, como le ocurrió contra el Leganés, la pena es que no la metió. Si tiene que participar en La Palma, seguro que alguna va a tener porque es uno de sus fuertes.