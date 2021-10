José Pérez Herrera: "Conseguir la tercera victoria seguida es un reto atractivo"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, confía en que su equipo mantenga la buena dinámica de las últimas semanas, que ha posibilitado que sume diez de los últimos doce puntos en juego. Contra el Ceuta, los xerecistas buscarán la tercera victoria consecutiva, aunque el preparador jerezano apunta que los caballas tienen menos puntos (8) de los merecimientos que han hecho "en algunos partidos que han empatado".

El entrenador azulino apunta que obtener la tercera victoria seguida supone "un reto atractivo" porque "a lo que intentamos aspirar es a mejorar y superarnos. Es una oportunidad que se nos presenta y que hemos generado nosotros con las dos victorias anteriores e intentaremos hacerla efectiva este domingo en casa", señalaba.

Los xerecistas acumulan cuatro jornadas sin perder, y preguntado por si el equipo ha cogido velocidad de crucero, Pérez Herrera comenta que "queda mucho, es verdad que estamos ahora en una buena línea, pero tenemos que ser cautos y estar preparados por si viniera algún mal resultado. Aunque estés bien siempre puede llegar un rival que te complique el partido y que te haga volver a caer. Intentaremos alargar esa buena línea de resultados".

Del Ceuta, apunta que "es un equipo que visto lo que llevamos de temporada creemos que merece más puntos de los que lleva. Ha habido partidos que ha empatado y que ha merecido ganar y la última victoria en casa en el último minuto les habrá dado ese plus de confianza que necesitaba. Es un equipo con una gran plantilla, con muchas posibilidades en el banquillo, sobre todo en ataque, donde tiene un gran potencial, y sabemos que es un equipo que puede dar muchos problemas a todos los rivales".

En los prolegómenos del partido habrá un par de actos importantes. El club recibirá la copa de campeón del Grupo X de la pasada temporada y además se homenajerá a Edu Villegas, ahora director deportivo del Ceuta. Pérez Herrera asegura que "a los entrenadores no nos gustan mucho estos eventos previos a los partidos porque los jugadores lo que tienen ganas es de competir y tener que esperar unos minutos siempre nos parece que puede distraer. Pero es algo que le puede pasar a ambos equipos y seguro que al entrenador del Ceuta es algo que tampoco le guste porque nos suele pasar a todos los entrenadores. Es algo que hay que respetar y entender, esperaremos lo que sea conveniente e intentaremos comenzar igual de enchufados de siempre".

El Xerez DFC es quinto y en zona de 'play-off' de ascenso, pero el técnico señala que "es algo que ni siquiera hemos hablado esta semana. Te da seguridad ver que el esfuerzo, el sacrificio, lo que exponemos en el campo y el trabajo bien hecho da sus frutos. Verte más arriba o más abajo es circunstancial y variable, porque en dos o tres jornadas te puedes ver mucho más arriba o a la inversa. Nos basamos en las sensaciones semana tras semana y si se acumulan en el tiempo es verdad que se van reforzando".

Contra el Panadería Pulido no viajaron a Las Palmas ni Ignacio Goma ni Manu Baeza, que esta semana han apretado para regresar a la lista: "La diferencia entre un jugador profesional o menos es que cuando se ve fuera del once o una convocatoria llega la siguiente semana y aprieta con ahínco o quiere hacerse notar de manera positiva en los entrenamientos. Eso está pasando en el equipo desde el primer momento y a veces se toman decisiones técnicas que, evidentemente, no contenta a todos. En ese sentido estamos contentos porque cuando un jugador se ha quedado fuera, la semana siguiente ha apretado y nos ha puesto las cosas difíciles a la hora de tomar una decisión. En este caso ha sido igual y tenemos una difícil papeleta para decidir el domingo la convocatoria de 18 jugadores", finalizó.