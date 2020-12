Rafael Coca, presidente del Xerez Deportivo FC, está convencido de que la actual situación del equipo, quinto con siete puntos en seis partidos, se puede revertir y así se lo ha hecho saber a la plantilla y al cuerpo técnico en la reunión que se ha celebrado en las instalaciones de Córner 4, donde ha entrenado el equipo este lunes. El dirigente azulino ha explicado que los jugadores son los que tienen en su mano "dar un giro de 180 grados" a la situación, agravada tras la derrota del sábado en Chapín contra el Antoniano.

Antes de verse con los jugadores, Rafael Coca se reunió unos minutos con el técnico, José Manuel Pérez Herrera, para analizar "las circunstancias que están llevando al equipo a esta situación y si le ve alguna explicación". Posteriormente, el técnico mantuvo una charla con sus jugadores y a renglón seguido, Rafael Coca, acompañado por Edu Villegas, pidió hablar también con la plantilla.

La sensación que transmite el equipo es que ha ido de más a menos desde el inicio de la temporada, algo que comparte el dirigente azulino: "La plantilla inició esta temporada jugando dos partidos con el Puente Genil que nos gustaron mucho y no comprendemos cómo el equipo se ha venido abajo. Les he transmitido que toda la junta directiva confía en ellos para revertir esta situación lo más pronto posible", señalaba.

Ante la evidente falta de gol, el presidente cree que el equipo se agobia cuando no entran las ocasiones y eso da pie luego a cometer errores como el que costó el gol del Antoniano. "Yo todavía no he visto ningún equipo superior al nuestro, pero por desgracia tenemos 7 puntos y esa es la pura realidad”.

El Xerez DFC afronta esta semana dos salidas seguidas a Conil -este miércoles- y Los Barrios antes de acabar la primera vuelta en Chapín contra el Cabecense: "Les he intentado inculcar la importancia de estos tres partidos, que son cruciales, y que son ellos los que pueden revertir esta situación", apunta Rafael Coca tras la reunión con la plantilla.

El máximo mandatario azulino también quiso recalcar que ante esta situación "los primeros dolidos son los jugadores y el cuerpo técnico, pero a la directiva también nos duele que el equipo no gane. Nos vamos a casa y nos vamos con la cabeza caliente, no se duerme a pierna suelta, tenemos ese sentimiento como cualquier otro socio. Las críticas constructivas se aceptan y son buenas. Aquí estamos todos los directivos en el mismo barco y nadie lo va a abandonar, que se queden tranquilos ellos y los socios".