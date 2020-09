El Xerez DFC no podrá pisar Chapín durante al menos las tres próximas semanas

El césped del Estadio Municipal de Chapín no presenta un gran aspecto, al menos desde el punto de vista estético, a mes y medio del inicio de la liga en Tercera División. El verde ha pasado a un tono pajizo poco vistoso. La primera consecuencia es que el Xerez DFC no va a poder pisar el campo durante las primeras semanas de la pretemporada, por lo que la plantilla de José Herrera tendrá que comenzar el trabajo este lunes en el Anexo.

Dedesin, la empresa que llevó a cabo las tareas de resiembra hace un año y que se encarga del mantenimiento del césped, argumenta que el estado del césped se debe a que, por un lado se está empleando un tratamiento ecológico y, por otro, se está en pleno proceso de cambio de la planta de verano a la de invierno.

Rafael Sánchez, responsable de la empresa de mantenimiento, lo explicaba en declaraciones a Canal Sur: "Se trata de una transición totalmente ecológica de la planta de verano a la de invierno. Habría sido más fácil haber tratado con productos químicos la planta de verano, pero se habría quemado. No ha sido así. Se ha optado por un tratamiento ecológico. Los análisis nos dicen que el césped está genial de nutrientes. El campo no se ve bien, pero no es que el césped esté mal, sino que estamos cambiando la planta y no la estamos quemando. Estamos dejando que se seque con el sol".

Desde la empresa se asegura que el campo estará "en perfectas condiciones como ha estado antes de la pandemia. Ahora, lo que necesita el campo es una aireación, lo que se conoce como un pinchado, porque la planta necesita respirar. En un par de semanas el campo cambiará totalmente".

En cuanto al tiempo para estas labores, Sánchez explicaba que para poder entrenar se necesitarán unas tres semanas y que en un mes se podría ya jugar.