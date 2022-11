El Xerez DFC, obligado a ganar al colista para remontar el vuelo

El Xerez Deportivo FC, con las altas de Edu Salles y Gianluca Simeone, no puede fallar este domingo en su visita al Recreativo Granada (12:30, Ciudad Deportiva), colista del Grupo 4 de la Segunda RFEF y que cuenta sus últimos cinco partidos por derrotas. No es que los azulinos estén mucho mejor -sólo les separan dos puntos-, pero todo lo que no sea ganar en Granada será dar otro paso atrás en el objetivo del conjunto xerecista, que ahora es, ni más ni menos, que abandonar los puestos de descenso a Tercera RFEF tras un inicio de temporada aciago.

Después de la derrota la pasada semana contra el Poli El Ejido en el debut en el banquillo de Francis, los azulinos ocupan la antepenúltima posición dos puntos por encima de los filiales de Sevilla -que este sábado ha perdido en Cartagena- y Granada y a dos de la zona de permanencia. Las expectativas con las que arrancó la competición no se están cumpliendo y la directiva optó por dar un cambio de rumbo destituyendo a Pérez Herrera para confiar en el técnico del filial, que afronta su primera salida de la temporada.

Tanto XDFC como Recreativo Granada han ganado un partido en las nueve primeras jornadas de Liga. Los xerecistas lo hicieron en la sexta jornada en El Palmar venciendo 1-2 al Sanluqueño; mientras que el filial rojiblanco venció al Cádiz Mirandilla a domicilio en la segunda jornada, por lo que suma 7 encuentros sin ganar, los cinco últimos además perdiendo.

Además, el rival de los xerecistas sólo ha puntuado en dos ocasiones en su estadio: en la primera jornada contra el Sanluqueño (1-1) y en la tercera frente al Antequera, perdiendo otros dos partidos -por la mínima- con el Antequera B (1-2) y el Recreativo de Huelva (0-1).

Por su parte, el Xerez DFC se está mostrando, dentro de su irregularidad, mejor fuera de casa que en Chapín, donde aún no conoce el triunfo. Cinco de sus ocho puntos los ha logrado a domicilio y la única derrota a domicilio fue la que sufrió en la segunda jornada en casa del UCAM Murcia (3-0).

Oca, apto; Parejo, KO

En lo deportivo, Francis recupera efectivos. Los dos delanteros del equipo, Edu Salles y Gianluca Simeone, ya están disponibles tras cumplir sus respectivas sanciones y también es alta Javi Navas, recuperado de una lesión en el isquio derecho, aunque este último no ha entrado en la convocatoria. Antonio Oca se ha recuperado a tiempo y sí estará sobre el césped de la Ciudad Deportiva granadinista, pero no así Rafa Parejo. El centrocampista tiene una lesión en el psoas y se cae de la lista de convocados por primera vez esta temporada.

La baja de Parejo es muy importante para Francis. Se trata del futbolista que saca el balón desde atrás y da equilibrio al centro del campo azulino junto con Joao. El míster azulino tendrá que buscar alguna alternativa, retrasar a Baeza o a Carri o incluso apostar por Fabian Burdenski o bien Alberto Durán, que también ha jugado en esa posición.

La otra duda radica en el delantero que salte de inicio al terreno de juego. Tanto Simeone como Salles están disponibles, aunque en las últimas jornadas el brasileño aprovechó la sanción de tres partidos de Gianluca para asentarse en la titularidad haciendo además goles contra el Cádiz Mirandilla y el Antequera.