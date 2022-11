El Xerez DFC regresa al trabajo con dos ausencias

El Xerez DFC ha regresado este jueves a los entrenamientos tras la jornada de descanso de la que disfrutó la plantilla y ya prepara el encuentro del próximo domingo contra el Cartagena B en Chapín.

Los azulinos se han ejercitado en el Anexo Pepe Ravelo -esta semana no han obtenido permiso para pisar el Municipal-, de nuevo con la ausencia de Rafa Parejo, que está prácticamente descartado para el partido contra el filial murciano. El centrocampista no ha saltado al césped durante la semana por sus problemas en el psoas ilíaco derecho y todo apunta a que Francis lo perderá por segunda semana consecutiva.

Alberto Durán no ha completado el entrenamiento al encontrarse algo cargado, aunque su estado no es preocupante y el futbolista, que reapareció contra el Recreativo Granada tras casi seis meses fuera, no tendrá problemas para estar en la lista de convocados.

Tampoco se ha entrenado con el equipo el meta Antonio Hermosín, que junto a Rifat son los dos únicos futbolistas que todavía no han debutado esta temporada. El portero tiene un esguince de tobillo, aunque tampoco es grave y se espera que este viernes sí trabaje con el resto del equipo.

Sergio Martínez, Oca y Simeone, jugadores que la pasada semana arrastraban molestias, se han ejercitado sin problemas y Francis podrá contar prácticamente con todo el plantel para hacer frente al Cartagena B este domingo en Chapín.