El Xerez DFC pone a prueba su potencial ante un líder invicto

El técnico xerecista no ha dado pistas sobre el posible once titular y en función tanto del rival como del estado del terreno de juego hasta podría plantearse un cambio de sistema. Álex Colorado , que acaba de salir de una lesión muscular , es probable que no salga de inicio y mucho más si se tiene en cuenta el estado del césped de Chapín. De ese aspecto también están todos muy pendientes, ya que las lluvias de las últimas horas le pueden afectar negativamente.

Su rival aún no conoce la derrota pero no llega en su mejor momento en cuanto a número de efectivos. La semana de tres partidos le ha pasado factura en forma de jugadores castigados y con problemas físicos.

Juan Marrero: "Están hechos para ser campeones"

Juan Marrero, entrenador del Córdoba B que está sancionado y no podrá sentarse en el banquillo, sabe que la salida a Chapín es complicada y no ha dudado a la hora de elogia el potencial del XDFC, al que considera uno de los mejores equipos de la categoría y ha asegurado que "está hecho para ascender, para estar toda la temporada en la parte alta e incluso para ser campeón. Vamos a pelear como hacemos siempre pero nos vamos a enfrentar a un rival muy poderoso. Tiene una plantilla integrada por futbolistas contrastados y cuenta una masa social importante detrás. Masegosa tiene futbolistas que marcan diferencias en la categoría y en Segunda B y ahí están los casos de Javi Casares, Rojas o Álex Colorado. Tienen bastante veteranía y un nivel muy alto".

Su equipo aún no ha perdido y espera mantener la racha pero tiene los pies en el suelo y sabe que en cualquier momento esa "dinámica se puede romper, las dinámicas están para eso. No estamos teniendo suerte con las lesiones, tenemos que ir a Jerez dieciséis futbolistas y tres de ellos no están a tope. De todos modos, es evidente que es mejor ir a Chapín así siendo líder que no estando en la parte baja de la clasificación".