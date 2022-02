Marcelo: "Todos sabemos que no estamos dando nuestra mejor versión"

La plantilla del Xerez DFC ha entonado el 'mea culpa' tras la derrota sufrida el pasado domingo en Las Palmas ante el filial canario y, sobre todo, por la mala imagen que ofreció el equipo en la segunda mitad. Uno de los capitanes del equipo, Marcelo Villaça, ha alzado la voz para reconocer errores, admitir que no se puede repetir algo similar y también para lanzar un mensaje claro: "Vamos a a salir de esta situación".

El lateral derecho reconoce que la semana "está siendo dura". En Las Palmas "sufrimos un palo muy gordo" y apunta que "esto nos duele, cada uno por sus motivos, algunos más sentimental y otros más profesional, pero esto nos duele porque es nuestro pan. Lo estamos afrontando con más rabia si cabe porque estamos en una mala situación, somos conscientes y la gente está enfadada como es normal, pero nosotros también. Esto se saca adelante dando el callo en el verde".

Un punto de los últimos 12 posibles ha acercado al equipo al abismo, "los equipos de abajo están apretando y por lo civil o lo criminal esto lo tenemos que cambiar, pero yendo todos en el mismo barco, eso es fundamental", advierte el jerezano, que confiesa que se vio el partido dos veces durante el trayecto de vuelta: "La verdad es que hicimos una segunda parte que no se puede consentir porque entramos en una situación de bloqueo, pero esto sólo se puede sacar confiando en el de al lado, yendo todas a una y transmitiendo positivismo, no hay margen para bajar los brazos y en eso el otro día fallamos y no se puede volver a repetir", manifiesta.

Con estos resultados, el nivel de confianza del equipo está bajo, pero Marcelo está convencido de que "esto lo sacamos todos juntos, dando el do de pecho en el verde; menos hablar fuera y en el campo sacar los tres puntos. El mensaje es el que es, vamos todos a una y estamos convencidos de que lo vamos a revertir, pero de nada sirven las palabras si no damos el do de pecho el domingo y eso es lo que tenemos que hacer y olvidarnos de tanta palabrería".

Hay quienes incluso están pidiendo la cabeza del entrenador. Marcelo rompe una lanza en favor del técnico que llevó al equipo a Segunda RFEF: "Sabemos que el fútbol es así, pero nosotros vamos a muerte con el míster, creo que es el mejor capitán para este barco y vamos todos a una, el míster y todos los compañeros. Es que es la única forma de sacar esto y revertirlo, contagiar positividad e ir con el cuchillo entre los dientes, el domingo y todos los partidos que nos esperan".

¿Qué recibimiento esperan de la afición el domingo?

"No lo sé. Nos tenemos que centrar en el terreno de juego, en morder cada balón, cada disputa, ganar todos los duelos y así es como hay que afrontarlo. Todos queremos el mismo fin y todos tenemos que remar. Que la afición nos critique o nos anime no depende de nosotros, lo que sí depende de nosotros es darlo todo. Yo entiendo a los aficionados".

El partido ante otro equipo canario de la zona baja es una final y "nos tiene que servir para tirar hacia adelante, coger confianza y contagiar positivismo. No digo que no estemos donde nos merecemos porque considero que los puntos son los que te marca, pero tenemos que dar más para salir de ahí. Tenemos confianza plena en cada uno de los compañeros y del cuerpo técnico y ahí está la clave, confianza, porque somos válidos para hacer mucho mejor las cosas. Todos sabemos que no estamos dando nuestra mejor versión".