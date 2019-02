"Con esta actitud y este trabajo es bastante complicado que nos ganen"

Andrés García Tébar tuvo el estreno soñado como técnico del Xerez DFC. No ocultó su alegría, destacó la entrega y el compromiso demostrado por sus jugadores y resaltó el apoyo de la grada.

–¿Qué valoración hace del su primer partido en el equipo?

–Tengo que ser objetivo. En tres días no he podido hacer muchas cosas, para que se note el trabajo de un entrenador hay que estar al menos cuatro meses con el equipo. Este triunfo en su mayor parte es del entrenador que estaba aquí y de los jugadores. Hacía muchos años que no venía a Chapín a jugar y vaya acústica que tiene este estadio. No me quiero ni imaginar cómo debe ser este campo con ocho mil personas en la grada. También quiero agradecer a los que han venido su comportamiento, han estado de diez en los momentos decisivos, nos han ayudado una barbaridad. No es fácil ganar a un equipo como el Ceuta que se adelantó por dos veces en el marcador.

–¿Cómo ha visto a sus jugadores?

–Estoy tremendamente contento y orgulloso de mis futbolistas, no les puedo pedir absolutamente nada más, se han dejado hasta la última gota de sudor. Han creído en esta situación. No suelo hablar cuando terminan los partidos pero se lo he comentado, es que con esta actitud y con este trabajo, sinceramente, creo que va a ser muy difícil que nos pueda ganar nadie o eso esperamos.

–¿Qué es lo que más le ha gustado de su equipo?

–Todo lo acontecido en estos días afecta, especialmente a los jugadores más jóvenes y salimos algo precipitados, el gol aún nos hizo más daño pero luego confiamos en el empate y llegó todo lo demás. Luego, hubo un equipo que no quería jugar y otro que no se conformaba con nada, quería goles. Se lo han dejado todo en un campo como este y ante un rival como el Ceuta pero esto no nos servirá de nada si lo repetimos el próximo domingo.

–Cuando llegó comentó que al equipo que le faltaba gol y al Ceuta le ha hecho cuatro...

–No es que lo diga yo, es que lo dicen los números. Comenté tres supuestos que se tenían que dar, que los delanteros hiciesen más goles, y así ha sido; mantener presión alta y recuperar en zonas más adelantadas y el tema a balón parado y también hemos marcado. De todos modos, me duele haber encajado los dos goles a balón parado en las dos ocasiones en las que han llegado. Ahí tenemos que mejorar, todas las semanas tendremos un objetivo.

–¿El once inicial que ha sacado es el ideal?

–Tenemos una plantilla corta pero todos sabemos que once solos nunca consiguen nada. Es la alineación que he sacado en esta oportunidad, pero voy a intentar contar con todos, todos son necesarios. El fútbol lo mido por el rendimiento. Lo bueno es que todo el mundo esté vivo y que cuando entre mejore lo que se está haciendo.

–¿Qué le ha parecido el comportamiento de la afición?

–Ha sido espectacular. Además, no lo sabía pero me han dicho que este club está fundado por los socios. Este es un club de ellos y vaya si lo demuestran. Teníamos que explotar eso, es que tenemos tres mil socios, por eso lo comenté el otro día en la presentación. Esto nos tiene que ayudar y dar ventaja y en el próximo desplazamiento nos tenemos que sentir como en casa aunque sea un campo diferente al nuestro.

–¿Qué sucedió en el túnel de vestuarios en el descanso?

–Son situaciones que no conducen a nada, sólo estaba preocupado porque se me habían quedado atrás dos o tres futbolistas y quería que bajaran las pulsaciones antes de darles algunas instrucciones. No sé qué paso porque soy el primero que entra en el vestuario.