Y ahora, a por la primera victoria a domicilio

El Xerez DFC visita este domingo (18:00 horas) al Mérida AD en el Estadio Romano, uno de esos escenarios con el sabor del fútbol de antaño y por el que han pasado los mejores equipos de España. No en vano, el extinto Polideportivo Mérida llegó a militar dos temporadas en Primera División y siete en Segunda antes de desaparecer a principios de siglo, retomando el testigo la UD Mérida y en 2013 el actual tras la desaparición de este último.

Tras vencer y convencer ante el Villanovense, los de José Pérez Herrera buscarán ahora la primera victoria de la temporada a domicilio para tratar de ir escalando posiciones y abandonar la zona baja de la tabla. Los azulinos con comenzaron con buen pie la temporada oficial, cayendo goleados en el debut liguero en Chapín contra el Córdoba y sucumbiendo también en Cáceres. En ambos partidos, el XDFC se quedaba con un jugador menos, lo que sin duda lastraba sus opciones.

La vuelta a la tortilla se dio hace siete días en casa ante un Villanovense que llegaba colíder, pero que se encontró con un Xerez DFC muy entonado y que sumaba los primeros puntos del casillero gracias a los goles de Máyor y Jacobo. Esa es la línea que quiere ahora mantener el equipo lejos de casa ante un rival que está invicto pero que igualmente está con dudas.

Los emeritenses ganaron en la primera jornada 1-3 al Panadería Pulido canario, pero luego han cosechado dos empates consecutivos ante los recién ascendidos Ceuta (1-1) y Vélez (0-0). En tierras malagueñas, los de Juan García ni siquiera dispararon a puerta, dejando malas sensaciones. "El que no esté preocupado es que no afronta la realidad", señalaba el director deportivo Ander Garitano esta semana en Onda Cero Extremadura: "Tenemos muy buena plantilla, delanteros que no hay en otros equipos, incluido el Córdoba, pero hay que coger el toro por los cuernos y decírselo al entrenador y a los jugadores, y tienen que reaccionar. No es meter presión a nadie, es afrontar la realidad, y la realidad es que los 90 minutos del primer partido tienen que ser la línea a seguir porque el equipo tiene condiciones para dar un salto de calidad, sobre todo arriba". El nerviosismo es palpable.

Todo esto tratará de aprovecharlo un Xerez DFC con ánimos renovados tras el triunfo contra el Villanovense. Pérez Herrera recupera para el encuentro a José Manuel Camacho, que tuvo que cumplir un partido de sanción tras la roja que vio en Cáceres. El técnico no ha desvelado si el roteño recuperará la titularidad bajo el arco o si César, que dejó la portería a cero por primera vez esta temporada, seguirá defendiendo la meta azulina.

Pérez Herrera apostará por el bloque que sumó el primer triunfo de la temporada, aunque puede introducir alguna pequeña variante. El técnico ha citado a Camacho, César, Álex Cruz, Manu Castillo, Oca, Curro Rivelott, Jacobo, Goma, Máyor, Bello, Brando, Javilillo, Antonio Jesús, Raúl Palma, Alberto Durán, Darío Guti, Ocaña y Manu Baeza.

Alineaciones probables

Mérida AD: Javi Montoya, Bonaque, Mario Robles, Nacho González, Lolo Plá, Higor Rocha, Guille, Ebuka, Artiles, Álvaro Ramón y David Rocha.

Xerez DFC: Camacho o César, Curro Rivelott, Oca, Alberto Durán, Ocaña, Raúl Palma, Antonio Jesús, Bello, Jacobo, Javilillo o Goma y Máyor.

Árbitro: Guillermo Cueto Amigo, del colegio castellano-leonés.

Estadio: Romano de Mérida (18:00 horas).