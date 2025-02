Antonio Fernández: "Lo importante era ganar y se logró, estamos más cerca de la salvación"

El Xerez DFC ha roto una racha de nueve jornadas sin vencer al imponerse al Villanovense en Chapín por 1-0 en el estreno de Antonio Fernández Rivadulla como técnico azulino en casa tras su debut del pasado domingo en La Línea con un empate. El nuevo preparador ha logrado cambiar la dinámica con cuatro puntos de seis, pero el equipo sigue en descenso, aunque ahora a dos del play-out y todo se ve de distinta forma. Asume que el encuentro ante los serones no fue bueno, pero subraya que lo más importante era vencer y se queda con el trabajo de sus jugadores, los que fueron titulares y los que salieron desde el banquillo, que le dieron un plus al equipo en la segunda mitad.

–¿Qué valoración hace del triunfo?

–Más allá de meternos en el partido y de desmenuzarlo lo importante era lograr una victoria, la logramos después de tantas jornadas sin sumar de tres. Eso es lo positivo y con eso me quedo y con el esfuerzo del equipo, las ganas de querer ganar. Noté al equipo más atenazado que el otro día fuera de casa, nos ha costado un poquito más y son cosas que tenemos que mejorar. Con trabajo estoy seguro de que lo vamos a conseguir.

–El equipo ha ganado, pero el partido vistoso no fue...

–Ahora mismo, la vistosidad es complicado encontrarla. El equipo era consciente de la trascendencia de este partido, ellos sabían que un empate o una derrota no iba a ser nada bueno y me alegro mucho por ellos porque los jugadores están trabajando muy bien, entrenando es otro equipo. Hicimos muchas cosas buenas, pero también hicimos otras malas. Tenemos que analizar bien el partido en sí porque no podemos dar las concesiones que dimos en la segunda parte con balones a medios y a la espalda que se convirtieron en pérdidas y en contragolpes verticales. No obstante, hicimos una presión tras pérdida muy buena, estuvo bien colocado y ganó muchos segundos balones y minimizamos mucho su ataque. Lanzamos doce o catorce saques de esquina y lo malo es que hay que sacarlos mejor, hay que hacer más daño, no salieron. Me quedo con el resultado, que nos tiene que dar motivos para seguir creyendo y creciendo poco a poco.

–El triunfo tiene valor doble por superar a un rival directo y por el resto de resultados...

–Al principio de la jornada lo veíamos todo de una manera y ahora la vemos de otra con este resultado porque no es que le hayamos metido tres puntos, es que les hemos ganado el golaveraje. Estamos cerquita, a dos puntos de la salvación, y, como he dicho antes, hay que seguir trabajando y ver que tenemos posibilidades reales de salvarnos. También quiero dar las gracias al público, por el apoyo que nos ha mostrado en todo momento, por intentar llevarnos en volandas en las últimas fases del partido. Por nuestra parte, nos queda trabajar para mejorar y para que todos salgan más contentos del estadio.

–Habla de mejorar, el rival no ha ganado fuera...

–Las estadísticas están para romperlas, no soy muy amante de hablar de ellas en las previas. Ahora mismo, sigue sin ganar fuera de casa porque les hemos ganado y nos hemos quedado con los tres puntos, que nos vienen muy bien para seguir creyendo y trabajando con la comodidad con la que lo estamos haciendo en estas dos semanas que llevo aquí. Estaba muy tranquilo al inicio del partido porque el equipo se vació durante la semana y todos lo dieron todo, aunque el partido te pone en dificultades porque hay un rival que también juega y se puede producir cualquier marcador. Hemos ganado y hay que estar contentos, pero responsabilizados. Si queremos seguir ganando partidos, hay que mejorar.

–Espinar y Sergio García terminaron con molestias, ¿cómo se encuentran?

–Bien, tienen molestias del esfuerzo, de haberlo dado todo. Tanto en La Línea como en este partido, la gente que ha salido desde el banquillo nos ha aportado muchísimo y ese es el camino a seguir hasta el final. Si los que salen nos dan un plus es fundamental. Hemos tenido la suerte de que Jacobo salió, estuvo muy acertado y nos dio la victoria. Y todo, después de un trabajo previo, después de que Juan se vaciase en la primera parte. Luego, salió Abraham y también hizo minutos muy buenos junto a Martínez. Es la línea a seguir.

–Romper la dinámica negativa era fundamental, ¿cómo está el equipo a nivel anímico tras el triunfo?

–Durante la semana, ya vi a un equipo que entrena mucho, bien y alegre y eso es importante. Ahora, trabajaremos también de distinta manera con estos tres puntos. Ahora, que disfruten la victoria antes de pensar en el Linares porque merecían sacarse esa losa de encima de tantas jornadas sin ganar. Además, para mí como entrenador hay otro dato importante, dejamos la portería a cero. Sin encajar goles estás más cerca de sumar siempre.

–Restan diez jornadas para el final, ¿hace cuentas?

–De cuentas, nada. Mis únicas cuentas son los tres puntos que hemos sumado, estamos un poquito más cerca de la salvación y la próxima jornada tenemos otra final. Esas son las cuentas que hago y no miro más allá. A medida que vayamos superando jornadas, el objetivo es salir del descenso y, también me gustaría como entrenador que hiciésemos un fútbol más vistoso, pero ya he comentado antes que noté al equipo con muchas cosas buenas, pero atenazado. Sabían la responsabilidad que teníamos encima y les noté diferentes a como les noté en La Línea y en los entrenamientos durante la semana. La afición también tiene que darse cuenta de eso, los jugadores se responsabilizan mucho y necesitan soltarse, a ver si somos capaces de lograrlo con esta victoria. Hay que trabajar duro porque nadie nos va a regalar nada.