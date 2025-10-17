Antonio Fernández: "Confío a muerte en mis jugadores, son los que nos van a sacar de ahí, no he visto falta de actitud"

El Xerez DFC perdió la pasada semana en La Condomina frente al UCAM por 2-1, se colocó nuevamente en puestos de descenso y saltaron las alarmas. Antonio Bello, director deportivo azulino, mantuvo una reunión con el técnico Antonio Fernández para analizar los problemas y buscar un giro en la situación. El técnico azulino no se siente "cuestionado" tras ese toque de atención, pide paciencia porque "en la jornada seis no se cumplen los objetivos" y defiende que "a veces se malinterpretan mis palabras, soy ambicioso, siempre salgo a ganar". Considera al Águilas un rival "aspirante a todo", confía plenamente en sus jugadores y espera mejorar en defensa para estar más cerca del triunfo.

–¿Cómo ha ido la semana de trabajo después de la derrota ante el UCAM?

–La semana ha sido parecida a las que estamos teniendo desde que comenzó la liga, ha sido buena, con buenas sensaciones, en la que el equipo me transmite que está enchufado y con ganas de que llegue el domingo. Lo hemos preparado todo de la mejor manera posible para intentar minimizar las cosas buenas que tiene el Águilas, pero también sabiendo que nosotros tenemos mucho potencial que debemos sacar a relucir para ser mejores que ellos y quedarnos con esos tres puntos que tanto queremos.

–Habla una semana normal, ¿para usted también después del toque de atención por parte del club por la marcha del equipo y por la falta de actitud de algunos jugadores?

–Hablé con Bello, pero no con nadie de la directiva. Me transmitieron que, lógicamente, no están contentos con la clasificación y lo entiendo. Pero si algo tengo que decir de mis jugadores es que yo no he visto falta de actitud. Un equipo que tiene falta de actitud, el otro día en casa no hubiese sacado el partido adelante estando 60 minutos con uno menos. Hay detalles, y lo hablamos todos los miércoles cuando corregimos el partido anterior, que debemos corregir porque nos están lastrando. Por momentos es más cuestión de aptitud que de actitud. Si tú no despejas un balón o lo despejas mal y lo metes en tu portería son cosas que pueden suceder, aunque no deben, y nos están sucediendo demasiadas. No estamos a nivel individual en ciertos momentos acertados, es lo único. Somos uno de los tres equipos de la categoría que hacemos gol en todos los partidos, nos hemos puesto por delante en el marcador de seis partidos en cuatro, veo muchas cosas positivas más que negativas, depende de cómo veas el vaso, medio lleno o medio vacío. Tengo que confiar mucho en mis jugadores, son los que nos van a sacar de ahí, como el año pasado los que estaban cuando llegamos fueron los que nos dieron la salvación. Hay que confiar en los jugadores que tenemos y confío a muerte en ellos. El domingo me toca elegir el once que consideremos más adecuado y que a ver si acertemos para doblegar al Águilas en casa, nos dan los tres puntos y le damos esa alegría a nuestra afición en casa otra vez.

–Le gusta hablar de bloques de partidos, ¿se siente cuestionado en los próximos encuentros?

–No. Ya pasamos el primer bloque de cuatro y en el segundo nos quedan dos más, con un partido en casa y otro fuera. De los siete puntos que queremos ya tenemos tres y si los sumamos estaríamos en números de salvación. Hay que pelear estos tres puntos en casa y ya veremos. Quiero ir semana a semana, la más importante es esta con el Águilas y ya se verá lo que sucede en Extremadura. La gente debe confiar en nuestros futbolistas y en el entrenador también. Podemos estar más o menos acertados en la toma de decisiones, errar es de humanos, pero lo que sí digo es que estoy tranquilo y no me siento cuestionado ni mucho menos. En situaciones complicadas me he visto también en mi carrera, yo no llevo entrenando un año ni dos años. Recuerdo hace cuatro temporadas, creo que tanto el Xerez como el San Roque Lepe, que era el equipo donde estaba yo, éramos recién ascendidos y en la jornada diez, el Xerez llevaba 11 puntos y el San Roque 10 y, al final, estuvimos peleando por el play-off de ascenso. Recuerdo que el Xerez perdió en Antequera 2-0, nosotros ganamos al Vélez 5-1 al Vélez y en la última jornada vinimos a Chapín a jugarnos el play-off. Me refiero a que queda un mundo por delante. En la jornada 6, ni los equipos ascienden ni descienden, ni cumplen sus objetivos.

–(...)

–Me considero un entrenador ambicioso, un entrenador que cada domingo sale a ganar, aunque en el fútbol luego puede darse la circunstancia de que puedas empatar y perder también. Estoy contento con el fútbol que despliega el equipo, lo que no estoy contento es con los errores que estamos cometiendo. Si limamos esos errores, todo cambiará. Con esos siete goles a favor, si no hubiésemos encajado esos diez, que muchos fueron por errores propios, estaríamos hablando de otra cosa. Hay que tener calma, hay que dejar trabajar y que el equipo se suelte como se sueltó el domingo pasado y hace dos. El domingo pasado hicimos un partido para ser fuera de casa completo, en el que lo justo hubiese sido un empate. Pero, el fútbol no habla de justicia, lo de realidades, que en este caso son las que son.

"El Águilas es un equipo aspirante a todo"

–El Águilas la pasada temporada coqueteó con la zona baja y esta campaña está arriba...

–La categoría es muy complicada. El otro día los vi en directo con el Antoniano con Bello, que jugaron el sábado por la tarde, y es un equipo que tiene un modelo definido, que defiende bien, encaja poco y después tiene argumentos en la parte de arriba, Cristian, Pipo, Manzano, Park, Abenza, que es el que les lleva el timón del juego, y después centrales como Uri y Ebuka, que son expeditivos. Terranova es muy profundo. Lo considero un equipo aspirante a todo, por presupuesto, por inversión, por todo, pero nosotros estamos capacitados para pelearles de tú a tú y el domingo ser mejores que ellos para quedarnos con los tres puntos.

–Recupera a Udom, ¿es un respiro para la defensa?

–La semana pasada teníamos dos centrales puros, ahora ya tenemos tres donde elegir y toca decantarse por los mejores y a los que creamos conveniente para ser contundentes. Se lo he dicho a los jugadores, ya de una vez por todas necesitamos una portería cero, las porterías de cero lo que te garantizan es que vas a sumar y estamos viendo que el equipo genera, el equipo crea ocasiones, el equipo a veces tiene un juego alegre, que es capaz de doblegar a cualquier rival, pero necesitamos esa contundencia defensiva en transiciones, en la defensa del balón en el área, ya sea en falta de laterales o en centros laterales, porque nos está lastrando un pelín eso. Lo trabajamos durante la semana, hacemos mucho énfasis en eso, a ver si poco a poco o de manera inmediata vamos mejorándolo.

–Por lo que comenta, ¿las claves del partido pueden estar en dejar la portería a cero y en que los futbolistas sepan gestionar la ansiedad de la clasificación?

–Tenemos que ser fuertes en casa. Ahora mismo, el equipo con la puntuación que tiene y la distancia que hay con los rivales por arriba, aspira a todo y queremos aspirar a todo lógicamente. A veces, se me malinterpretan las palabras que hablo, yo soy un entrenador al que entre comillas no le gusta vender humo, me gusta vender realidades y ahora mismo la realidad que tenemos es esta. En el momento que nos veamos en otra realidad, vamos a pelear por otra realidad. Desde el momento que renové aquí, veo al Xerez como un equipo que más pronto que tarde va a ser un equipo que va a jugar un play-off de ascenso a Primera RFEF y fue una de las cosas que me hizo mucha ilusión. Pero, bueno, tenemos que ir quemando etapas y eso es en lo que estamos, en intentar coger una regularidad de puntos que nos dé la posibilidad de estar cómodos y, a partir de ahí, ir escalando posiciones.

–¿Emaná es la única baja?

–Sí, está en su último proceso de recuperación y Perales también ya está haciendo portería, ya pasó el problema muscular que arrastraba y ya la semana que viene entiendo que ya estará apto para ser elegido o para entrar en la convocatoria.