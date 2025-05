Antonio Fernández: "No puedo estar contento con el resultado ni con el partido que hicimos"

El Xerez DFC ha cerrado la temporada con una derrota en La Condomina por un claro 3-0 ante el UCAM, que va a disputar el play-off de ascenso. El cuadro azulino tenía ya los deberes hechos desde la pasada jornada y Antonio Fernández, artífice de la salvación xerecista con la reacción desde su llegada, no estaba contento con el resultado ante un rival que se jugaba la tercera plaza, pero sí satisfecho por el trabajo de sus futbolistas desde que él cogió las riendas y la oportunidad de ver en acción a Ivo y a varios canteranos que debutaban con el primer equipo.

El entrenador gallego destacó sobre el choque que "la idea era salir a competir, llevábamos once semanas a un nivel de exigencia muy grande, cada partido ganando, perdiendo o empatando eran finales. Este era el último, veníamos con jugadores menos habituales y han debutado Ivo y dos chavales del filial. Era un compromiso con connotaciones diferentes y no puedo estar contento con el resultado. Hicimos una primera parte buena, con nuestras opciones a pesar de encajar un gol, y en la segunda, con más cambios, el equipo ya se desestructuró más, fue más largo, la distancia entre líneas fue mayor y cuando haces cambios que pueden debilitar al equipo, como así fue, pues... Los chavales merecían jugar y también Ivo, que ha hecho un gran trabajo desde que llegué y no había debutado todavía. Con esa parte estoy satisfecho y contento, pero a un entrenador no le gusta perder nunca".

Fernández cogió al equipo en descenso a cinco puntos de la salvación y ha conseguido darle la vuelta y dejarlo en Segunda Federación y el balance que hace tiene es positivo. "Se lo he dicho a los jugadores al final en el vestuario, estoy supercontento y superorgulloso de ellos. Cuando mi cuerpo técnico y yo llegamos al Xerez DFC estábamos a cinco puntos de la salvación y a falta de una jornada conseguimos salvarnos, que era el objetivo que no planteábamos, y el que el club quería con la afición. Estaba muy complicado, pero lo conseguimos y fueron ellos. Mis jugadores estaban en esa desventaja tan clara de puntos, intentamos hacerles creer que podía ser y así fue, solo hay que ver los equipos que han perdido la categoría, que da vértigo.

De cara al futuro, como en los últimos días, se ha mostrado cauto: "De cara a la próxima temporada, lo primero es acabar esta, queríamos hacerlo con buenas sensaciones y no me puedo ir contento con el partido que hemos hecho aquí, con el trabajo que hemos realizado, porque no estaría bien, pero también sé las connotaciones que tiene estar salvados y no jugarte nada cuando el rival sí se juega cosas, que no es lo mismo ser tercero que cuarto de cara al play-off. Ahora, toca estar tranquilo, sentarse, analizar las cosas y darse cuenta de que hemos hecho un buen trabajo y que los jugadores lo han interpretado perfectamente y han sido ellos los protagonistas de la salvación".