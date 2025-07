Antonio Fernández vio un Xerez DFC falto de "frescura"

Antonio Fernández, técnico del Xerez DFC, no acabó del todo contento con la imagen que mostró su equipo en el primer partido de la pretemporada, en el que los azulinos vencieron por la mínima al Jerez Industrial adjudicándose el 23 Trofeo de la Copa y la Venencia. Para los xerecistas era la primera toma de contacto de unos jugadores que están en plena fase de rodaje y que tienen que coger los automatismos del míster gallego y conocerse teniendo en cuenta que más de la mitad de la plantilla es nueva. Aún así, Fernández está contento con lo que está viendo en los entrenamientos y aseguraba tras el choque disputado en el Pedro Garrido que el sábado en Lepe sus jugadores tienen que elevar un poco el nivel.

El entrenador del Xerez DFC explicaba tras el encuentro contra el Jerez Industrial sus sensaciones: "Es el primer test de pretemporada, hemos planteado dos equipos equilibrados y acabando jugando con cuatro juveniles al final. Para mí, lo importante es ir cogiendo sensaciones, ir adquiriendo conceptos e ir creciendo a lo largo de la pretemporada. No saco las sensaciones buenas que te gustaría sacar, pero básicamente el equipo ha competido, hemos trabajado por la mañana y se ha notado que no estábamos frescos, pero es parte de la preparación, lo teníamos así planificado y siempre quieres ganar y convencer, pero bueno era el primer test, los jugadores se tienen que conocer entre ellos, adquirir conceptos, hay muchos jugadores nuevos, el equipo está por hacer y a mí también me queda conocerlos".

Fernández añadía que lo importante es "no ir perdiendo efectivos por molestias, en ese aspecto el equipo está bien, es importante que el futbolista no se lesione porque aún no está al cien por cien, la pretemporada está para eso, hay que ir adquiriendo esa condición para que puedan soportar más esfuerzos en más tiempo, ser más rápidos con balón, circulaciones, cosas que se tienen que ir cogiendo poco a poco", explicaba.

El sábado, doble compromiso en el triangular contra el San Roque de Lepe y el CD Extremadura, un partido "especial" porque el técnico gallego vuelve a la que fue su casa: "Lógicamente es especial porque desde que me fui de allí no he vuelto a pisar el campo como entrenador, sí como espectador, será un día bonito y queremos que nos valga para seguir creciendo como equipo. Tenemos un enfrentamiento contra un equipo de Tercera y otro de nuestra categoría, subimos un poquito el nivel y el futbolista tendrá que dar también más nivel que el que dimos hoy", en referencia al encuentro contra el Jerez Industrial.

El Pedro Garrido registró una buena entrada, la mayoría de aficionados del Xerez DFC que estaban ansiosos de ver al equipo y a los nuevos jugadores: "Creo que la afición está deseosa de ver a su equipo y así lo ha demostrado. Por nuestra parte tenemos que intentar ayudarla para que crea en nosotros, que este año sea bonito y conseguir la salvación lo más rápido posible y que disfrute y no pasarlo mal como el año pasado, que sufrimos mucho", afirmaba el técnico.

Para terminar, hablaba de la última incorporación, Carlos Daniel Dorado y en general de cómo queda la plantilla, que está prácticamente cerrada: "Faltaba la pincelada de ese central zurdo que también pueda jugar en el lateral y Dorado ha jugado el año pasado en el Villanovense muchos partidos en esa posición, era el único déficit que teníamos, que sólo estaba Beni y el canterano Yonier, que está teniendo la oportunidad de demostrarnos lo que tiene. Estamos en un equipo que se fija en la cantera, en dinámica hay cuatro juveniles y les va a servir de experiencia para ir creciendo como futbolistas, coger conceptos y estamos contentos con la pretemporada que llevamos en semana y poco, el equipo está trabajando muy bien, me está dando buenas sensaciones, mejores en entrenamientos que en lo que se ha podido ver en este primer partido, era la primera toma de contacto y hay que seguir creciendo".