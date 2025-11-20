Árbitro debutante en la categoría para el Xerez DFC - Puente Genil

El árbitro castellano-manchego Felipe Román García será el encargado de impartir justicia este domingo en Chapín en el duelo entre el Xerez DFC y el Salerm Puente Genil, encuentro de la duodécima jornada de liga del Grupo 4 de Segunda Federación. Los azulinos afrontan el encuentro después de dos empates consecutivos frente a Almería B y UD Melilla y con Diego Caro invicto desde que se hiciera cargo de la plantilla tras la destitución de Antonio Fernández Rivadulla; mientras que el Salerm tampoco atraviesa una buena dinámica y es 13º con tres puntos más que los xerecistas.

Román García es un árbitro de 23 años natural de Manzanares y que es debutante en la categoría. Pese a su juventud, está considerado en el Comité Técnico de Árbitros como una de las firmes promesas y el dato más revelador es que a sus 23 años ya dirige partidos de la cuarta categoría. Hasta el momento, ha arbitrado cuatro encuentros, con un saldo de tres victorias locales y una visitante.

Debutó en Segunda RFEF dirigiendo el Navalcarnero-Rayo Vallecano B, derbi madrileño de la segunda jornada que cayó del lado local por 2-1. En ese partido mostró cuatro amarillas, dos por equipo. En la cuarta jornada, el duelo entre el Real Madrid C y el Elche Ilicitano, choque de filiales que ha supuesto la única victoria visitante con este 'trencilla'. Román García mostró siete amarillas y el encuentro acabó 0-1 para los alicantinos.

Su tercer partido fue en la séptima jornada y su debut en el Grupo 4, pitando el Atlético Antoniano-Extremadura. Supuso la primera y hasta ahora única derrota del líder, que sucumbió por 1-0 ante los lebrijanos. Aquí enseñó cinco cartulinas amarillas. Y su último partido hasta la fecha fue también del Grupo 4, en el Atlético Malagueño-UCAM Murcia, primer triunfo -y de momento único- del filial malaguista, partido que acabó 1-0 para los locales. En este compromiso expulsó por doble amarilla al visitante Bueno y además mostró siete amarillas, su cifra más alta.