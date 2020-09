El balón y la afición son los protagonistas en el estreno del Xerez DFC

El Xerez DFC 20/21 ya ha comenzado a andar. El equipo de José Pérez Herrera ha empezado a entrenar esta tarde en las instalaciones de La Granja ante la imposibilidad de hacerlo en el Pepe Ravelo. La entidad y la empresa encargada de su mantenimiento han llegado al acuerdo de preservarlo durante toda esta semana para realizarle trabajos de mejora.

La esperada vuelta al trabajo la llevó a cabo el equipo con calor dentro y fuera del campo, ya que más de 150 seguidores azulinos acudieron para animar a técnicos y jugadores. Colocados alrededor de la valla del campo, colocaron pancarta y banderas y hasta encendieron algunas bengalas.

Pérez Herrera trabajó con todos los futbolistas del primer plantel más los canteranos César, Borja Villegas, Beni, Curro Rivelot, Basto, Juanjo y Juli Pendín. Salvi, finalmente, no estuvo con el primer equipo, que está cerca de realizar al menos un fichaje y por la normativa no puede superar el número de fichas permitidas por la Española.

El preparador jerezano demostró que en el XDFC apostará por los más jóvenes, como ha venido haciendo hasta el momento en todos los equipos por los que ha pasado.

Los flamantes técnicos prepararon una sesión para romper el hielo en la que el protagonista fue el balón en todo momento. Arrancó con rondos y hubo acciones de presión, tiros a puerta y ejercicios para mejorar la técnica.

A José Pérez le hubiese gustado comenzar los entrenamientos en el Pepe Ravelo o en Chapín, campos con césped natural, pero asume que "dadas las circunstancias es mejor hacerlo aquí en La Granja, ya que tenemos que evitar al máximo el riesgo de lesiones y mucho más en pretemporada".

Además, apuntó: "Tenemos jugadores que llevan cuatro o cinco meses sin competir y es un peligro añadido. Además, si el césped no está en buen estado, la calidad de los entrenamientos no es la misma. Todavía no sabemos cuándo podremos utilizar el Pepe Ravelo pero esperemos que sea cuanto antes".

Edu Villegas, director deportivo azulino, y Juanma Rubio, directivo xerecista, también pasaron por La Granja para estar pendientes de todo lo que el equipo necesitaba en esta sesión inaugural de la pretemporada.

Los azulinos volverán a trabajar en la tarde de este martes en el mismo escenario y a la misma hora, a partir de las siete, y el miércoles tendrán su primer día libre.