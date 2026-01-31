El Xerez Club Deportivo Baloncesto consolida su ambicioso proyecto formativo

La Xerez Rookies Academy, proyecto formativo impulsado por el Xerez Club Deportivo Baloncesto, se ha consolidado en tiempo récord como una de las iniciativas más ambiciosas y exitosas del baloncesto femenino de formación a nivel nacional. Desde su puesta en marcha el pasado mes de agosto, la Academia ha experimentado un crecimiento constante, superando las expectativas iniciales y asentando un modelo sólido, innovador y con clara vocación de futuro.

La Academia nace con el objetivo de ofrecer una formación integral a jóvenes jugadoras, combinando alto rendimiento deportivo, acompañamiento académico y desarrollo personal, y situando a Jerez de la Frontera como un punto de referencia para el talento emergente del baloncesto femenino procedente de distintas comunidades autónomas.

Desde sus inicios, la Xerez Rookies Academy ha demostrado una capacidad de organización y desarrollo poco habitual en proyectos de reciente creación. La llegada de jugadoras de diferentes puntos del país, la estructuración de un entorno residencial y educativo estable y su integración plena dentro del ecosistema deportivo del Xerez Club Deportivo Baloncesto han permitido construir una propuesta formativa coherente y de alto nivel.

El trabajo coordinado entre el cuerpo técnico, los responsables académicos y el club ha dado lugar a un modelo de formación moderno, centrado no solo en el rendimiento deportivo, sino también en la educación, los valores y el crecimiento personal de las jugadoras.

El pasado lunes, la Xerez Rookies Academy dio un paso más en su proceso de consolidación con la presentación oficial de su madrina, Noelia Masia Llanes, acto que ya ha sido publicado en la web oficial del Xerez Club Deportivo Baloncesto.

La vinculación de Noelia Masia Llanes, figura de referencia del baloncesto femenino, supone un respaldo institucional y deportivo de primer nivel para la Academia, reforzando su credibilidad y su proyección a medio y largo plazo. Su nombramiento representa fielmente los valores que defiende el proyecto: esfuerzo, compromiso, superación y una apuesta decidida por el baloncesto femenino desde la base.

La madrina ejercerá un papel activo como referente e inspiración para las jóvenes jugadoras, acompañando a la Academia en su crecimiento y contribuyendo a la visibilidad de un modelo que apuesta por el talento, la formación y la igualdad de oportunidades.

La Xerez Rookies Academy no solo ha tenido un impacto inmediato a nivel interno, sino que ya comienza a despertar el interés de instituciones, entidades deportivas y programas de ámbito nacional. Su estructura, planificación y resultados la sitúan como un referente emergente en la formación de talento femenino, alineado con las nuevas tendencias del deporte de base en España.

Este proyecto se integra, además, dentro del crecimiento global del Xerez Club Deportivo Baloncesto, que atraviesa un momento de expansión y consolidación en el baloncesto femenino, reforzando así su apuesta estratégica por la base y el futuro del club.

Tras el éxito de sus primeros meses, la Xerez Rookies Academy afronta ahora una nueva etapa marcada por la consolidación del proyecto y su crecimiento sostenible. Entre sus objetivos se encuentran la mejora continua de infraestructuras, el refuerzo de alianzas institucionales y deportivas y la ampliación de un modelo que ya ha demostrado su viabilidad y su impacto positivo.

Desde el Xerez Club Deportivo Baloncesto se destaca que la Academia es una apuesta estratégica de presente y futuro, destinada a situar a Jerez de la Frontera como una ciudad referente en la formación deportiva de alto nivel y en el desarrollo del baloncesto femenino.