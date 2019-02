"Si no creemos que esto se puede revertir podemos irnos todos a la puñetera calle"

Álex Padilla, capitán del Xerez DFC, ha dado la cara tras el empate a cero ante la Lebrijana para pedir perdón a la afición por un nuevo revés en Chapín, confiesa que el vestuario está muy tocado, apuesta por la unión de todos para superar el mal momento y advierte que "si no creemos que esta situación se puede revertir podemos irnos todos a la puñetera calle".

-¿Cómo se encuentra el grupo después de otro tropiezo en Chapín?

-El vestuario está muy muy tocado, bastante mal. Llevo mucho tiempo jugando y nunca había visto a un grupo tan mal. La situación es complicada y no es fácil de llevar, tenemos que revertir este panorama como sea.

-¿Siente el vestuario que con el empate frente a la Lebrijana se escaparon algo más que dos puntos?

-Tengo que decir que sí porque en casa tenemos que ganar. Para estar arriba, en Chapín hay que sacar el máximo número de puntos posibles y sumar de tres en tres. El domingo es que ya ni el resultado, es la sensación que nos quedó. Hicimos el peor partido de la temporada con diferencia, sin llegada, sin profundidad... Fue un cúmulo de muchas cosas. Como capitán, pido disculpas a la afición en nombre de todos mis compañeros, no merece la imagen que hemos dado.

-¿A qué se debió esa mala imagen?

-Me gustaría saberlo y seguramente al míster también. La verdad es que no encuentro los motivos. Puede ser un cúmulo de muchos aspectos, la presión, el llevar demasiados empates, que el equipo no termina de arrancar... Tenemos la sensación de que se nos escapa, se nos escapa y se acerca el final. Además, tenemos un par de ocasiones y no las marcamos, tenemos la mala suerte de que el balón pega en el palo, va para fuera y no para dentro... No sé qué decir...

-¿Por qué el equipo sólo reacciona cuando ve peligrar el resultado?

-Parece que no salimos con esa garra necesaria desde el primer momento y es una de las cosas que tenemos que mirar y mejorar porque cuando hacemos ese cambio de chip sacamos al equipo atrás, tenemos más ocasiones de gol... Eso debemos hacerlo desde el primer momento, como el día del Utrera, que hicimos un partido muy bueno, sacamos esa garra, igual que en Lepe, por ejemplo. Eso tiene que estar en el ADN del equipo. No nos falta actitud, tenemos un vestuario que entrena muy bien, hay un grupo que va a muerte. No sé qué decir porque tampoco tengo una explicación cierta para contestar eso pero tenemos que cambiar.

Autocrítico "El míster no tiene nada que ver, estamos a muerte con él porque los que tenemos la culpa somos los jugadores"

-¿Cree que aún hay tiempo para revertir esta situación?

-Si no creemos que esta situación se puede revertir o que no podemos dar alcance a los equipos de arriba podemos irnos todos a la puñetera calle, así de claro. El que esté aquí y no crea que esto puede cambiar no puede tener ni medio pie en el vestuario. Somos muchos los que queremos ir hacia adelante y morir si hace falta en la orilla pero aquí nadie puede pensar que no vamos a conseguir el objetivo.

-La afición terminó muy enfadada con el entrenador y todas las críticas se focalizaron en él, ¿qué piensa de eso el grupo?

-Nos parece muy mal, él no tiene toda la culpa. Es el míster, toma decisiones pero no es culpa suya que no llegásemos al área ni una sola vez. Al margen del sistema, de la estrategia, de todo eso, el jugador tiene un 80% de capacidad para improvisar y es que no tuvimos ni eso. No tuvimos capacidad para mantener la presión arriba, no tuvimos ocasiones claras, tuvimos dos y fueron en la misma jugada, la de Adrián Gallardo y la de Javi Tamayo al palo. El míster no tiene nada que ver, estamos a muerte con él porque los que tenemos la culpa somos los jugadores.

-El domingo habrá otro partido en de Chapín y frente a un rival directo, el Ceuta...

-Tenemos otra vez la oportunidad de jugar aquí, tenemos que revertir esta situación y aprovechar que jugamos en casa para sumar de tres.