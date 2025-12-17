Ekiza acelera para liderar al Xerez DFC ante un Lorca imprevisble

El Xerez DFC logró el pasado domingo en Linarejos frente al Linares (1-2) su segundo triunfo fuera de casa de la temporada con un gol de Yago Gandoy a dos minutos del final y le sirvió para encadenar siete jornadas sin perder, las mismas que lleva Diego Caro al frente del plantel. Los jiennenses llegaban a esta cita con los mismos registros que los xerecistas y vieron como se le truncaba.

El técnico cordobés le ha dado la vuelta a la situación, el equipo ha salido del descenso y se ha colocado en la novena plaza con 21 puntos, a tres del play-off y a dos de la zona de descenso, que marca el Real Jaén. Ha sumado quince puntos, con cuatro victorias y tres empates. Ahora, prepara su última cita del año este domingo en Chapín (12:30) ante el Lorca Deportiva, una escuadra que llevaba también una dinámica muy positiva hasta que hace dos jornadas se truncó. Encadenó ocho citas sin perder, con un empate y siete triunfos. Los azulinos aspiran a cerrar 2025 con ocho de ocho, que les daría un nuevo impulso para seguir escalando posiciones y de cara al derbi del 4 de enero ante el Xerez CD en Chapín.

La plantilla ha entrenado este miércoles en el Pepe Ravelo para comenzar a preparar el choque del domingo y la mejor noticia para Diego Caro es que el centrocampista Julen Ekiza, aunque todavía realiza trabajo específico, no debe tener problemas para liderar la medular ante los murcianos. El navarro terminó el partido frente al Recreativo de Huelva con molestias en el cuádriceps y no pudo jugar en Linares. Mientras, su compañero Diego Iglesias es seria duda. El extremo diestro sigue con molestias y los técnicos no le forzarán si no se encuentra al cien por cien. Juanjo Mateo, que ya cumplió su encuentro de castigo por acumulación de amonestaciones, será alta igualmente.

El preparador azulino recuperó en Linares la defensa de tres con la vuelta de Morante, que formó junto a Udom y Carlos Daniel, tras superar su larga lesión muscular y también se decantó por dos delanteros, Dieste y Emaná. Si Ekiza está bien, lo normal es que regrese al once y el ariete camerunés pase a ocupar una plaza en el banquillo.

El Lorca llega a Chapín después de dos derrotas tras una racha de siete triunfos seguidos. / Lorca Deportiva

Un equipo de grandes contrastes

El conjunto murciano es un debutante en la categoría después de proclamarse campeón del grupo XIII de Tercera Federación y en los últimos dos meses de competición se ha convertido en el gran protagonista y animador del Grupo 4. Para afrontar su nueva aventura renovó totalmente la plantilla y realizó diecisiete fichajes, entre los que destacan el goleador Naranjo, Juan Hernández o Morros.

A las órdenes de Sebas López, el técnico artífice del ascenso, el equipo murciano arrancó la temporada mal y encadenó seis jornadas sin ganar, con tres empates y tres derrotas. Pero, a partir de ahí, cambió de forma radical y fue capaz de sumar siete victorias seguidas y ocho sin perder y pasó de ocupar puestos de descenso a colocarse en el play-off, es quinto con 24 puntos, sólo tres más que los azulinos. Igualó ante el EExtremaduray venció a al Linares (1-3), Salerm Puente Genil (1-0), Estepona (1-3), Deportiva Minera (2-1), Xerez CD (0-1), Melilla (1-0) y Atlético Malagueño (2-1). Ahora, ha regresado a las andadas, acumula dos derrotas seguidas, ante el Antoniano por 3-1 y el derbi contra el líder Águilas por 0-1 en el Artés Carrasco.

Uno de los grandes problemas del equipo es la falta de gol, especialmente de sus delanteros. Ha logrado 17 tantos (uno de ellos en propia puerta un jugador del Linares), a cuatro (Naranjo) le han puesto su firma los puntas, a seis los centrocampistas y los defensas han logrado otros seis, de los que cuatro son de los laterales Escobar y Morros.

Los murcianos también preparan ya la cita ante los azulinos, tendrán la baja por sanción de Sergi Monteverde, que vio la quinta tarjeta amarilla el domingo y es duda el extremo Juanma, con problemas musculares que se ha perdido los dos últimos compromisos.