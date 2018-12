"Hay que hacer un esfuerzo y mejorar cosas, y se va a hacer y se va a mejorar"

–¿Qué espera de su equipo en Los Barrios? ¿Necesita dar un paso adelante?

–No soy de añadirle más presión a los jugadores, estoy convencido, primero porque he sido jugador y luego porque soy entrenador y vivo con ello, estoy convencido de que los más interesados, los que más van a poner de su parte para ganar el partido, son ellos, los futbolistas. No hay que mentalizarlos de que hay que ganar el partido, ya lo saben: en algunos momentos o en algunos equipos sí que puede existir una relajación pero no es el caso de este grupo. Entonces, no soy partidario de atosigar a los jugadores haciéndoles ver la importancia de los tres puntos porque ya lo saben. Lo que sí tenemos que intentar es centrarnos en las cosas que tenemos que hacer en el campo para conseguir esos tres puntos, ahí sí que hay que hacer un esfuerzo y hay que mejorar cosas y se van a hacer, se van a mejorar cosas. Pero no creo que esta plantilla esté careciendo de conciencia a la hora de saber dónde estamos, las exigencias que tenemos, la necesidad que tiene una afición que tomó un camino hace un tiempo y que necesita recuperar ese trecho perdido, pero no creo que tengamos que atosigar mucho más de lo que ya se sabe en el fútbol que es lo que hay.

–Tiene confianza total en sus jugadores, por tanto...

–Tengo total confianza, nunca la he perdido. Tengo la misma confianza que tenía el año pasado cuando dije que íbamos a ascender y tengo la misma confianza que este año cuando he dicho que vamos a pelear por estar arriba, que es lo que se está haciendo. Y además, a mí cuando se me firma el primer año se me firma para ascender sí o sí y este año era sentar las bases para que en los próximos años sí dar el salto a Segunda B y creo que estamos dentro de los objetivos que me ha marcado el club. Eso no quiere decir que a mí no me gustaría estar más arriba y que yo no vaya a trabajar para conseguir estar más arriba, tener más puntos o ser primero de grupo. Sí, lo voy a trabajar, pero tenemos que tener un poco los pies en el suelo y saber que estamos dentro del objetivo principal del club.

–El equipo compite en todos los partidos pero no se puede ganar siempre y eso debe tenerlo en cuenta la afición...

–Hay una cosa clara:el equipo solo ha estado digamos un poco fuera del partido en la primera parte de Utrera y en la de Puente Genil. En todos los demás, el equipo ha estado muy metido en el partido, ha sido ganador de muchos duelos, en muchas fases han llevado la iniciativa. ¿Que no se ha correspondido con puntos? Es verdad, hay situaciones que han pasado dentro del juego que nos ha condicionado a lo mejor para tener algunos puntos menos, creo que nosotros, por juego, deberíamos tener algunos puntos más. Pero siempre he tenido confianza en estos jugadores y en esta plantilla.

–Y Los Barrios va a ser una buena prueba para el equipo...

–Los Barrios tiene una cosa buena: iniciaron la temporada con unas perspectivas, un mal inicio recondujo el objetivo, le cambió el objetivo, y a partir de ahí solo podían crecer y es lo que han hecho. A partir de ahí solo han crecido. Tiene jugadores con un perfil alto, he tenido a algunos, y una plantilla muy capacitada para estar más o menos peleando con todos los de arriba, lo que está haciendo.