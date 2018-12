"Tenemos que estar enchufados, todos tienen que participar y sentirse importantes"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez Deportivo FC, habla del partido adelantado a mañana contra el Sevilla C y de la importancia de que todos los futbolistas de la plantilla se sientan importantes.

-De nuevo dos partidos seguidos en muy pocos días, el primero mañana contra el Sevilla C...

-La mejor manera de quitarte la euforia tras un resultado positivo es tener un partido inmediatamente, es cuando uno toma realmente conciencia de lo rápido que va esto, lo efímeras que son las victorias y afortunadamente también las derrotas. Cuando tienes un partido tan próximo hay poco tiempo para disfrutar y poco tiempo también de estar muy derrotista o muy pesimista. Lo hemos preparado lo mejor posible teniendo en cuenta un poco las rotaciones, la edad de los jugadores, el rival... A ver si somos capaces de entre todas esas cosas y todos esos factores sacar un once y un banquillo con posibilidades y con capacidad para mover el encuentro.

-¿Habrá rotaciones entonces?

-Viendo todas las posibilidades que hay, todos los factores que tenemos que tener en cuenta para afrontar un partido: el estado de forma de los jugadores, los minutos jugados, la edad que se tiene, quién sale, quién no sale, quién ha acumulado más minutos el último mes... Teniendo en cuenta todo ese tipo de cosas, sí, posiblemente cambiemos cosas.

-Lo importante es que los hombres de refresco están respondiendo...

-El lunes después del partido hubo muchos mensajes, desde lo importante que fue esa primera presión tras la pérdida en campo contrario que hizo conectar con la grada, que fue el momento clave. Desde eso hasta otra muchas cosas, pero por encima de todo quedó una cosa clara y es que todos tienen que participar, todos los futbolistas tienen que sentirse importantes y todos en algún momento determinado son los más determinantes cómo lo fue Heredia. Esto va a pasar y tiene que pasar en una plantilla de 16 jugadores de campo en una liga de 42 partidos. Por lo tanto, tenemos que estar todos enchufados, tenemos que estar todos muy mentalizados de que no hay nadie que esté fuera de la dinámica. No puede haber nadie que no se sienta participe ni de las derrotas ni de las victorias independientemente de que juegue más o juegue menos porque al final, si se consiguen los objetivos, los consigue el equipo, los consigue el entorno, los consigue la afición... Los conseguimos todos. Por lo tanto, imagínate los jugadores.

-¿Qué rival espera?

-Los partidos que ha perdido ha sido al final, en los últimos minutos, dando una imagen bastante buena. A mí me sorprende que esté tan abajo, lo que pasa es que es verdad que en esta categoría hay una igualdad, hay un grupo de equipos que le pueden quitar puntos a todo el mundo. Estoy un poco sorprendido por la racha que llevan, esperaba que estuviese mucho mejor.

-Entonces, ¿qué partido espera?

-Fundamentalmente un partido con ritmo: el campo es grande, creo que jugamos en un campo de césped artificial nuevo, y si está mojado creo que ellos le van a meter mucho ritmo porque una de las grandes virtudes que tienen los chavales jóvenes es que pueden repetir esfuerzos de manera continua y son capaces de jugar domingo, jueves y domingo en unas condiciones muy óptimas. No sé si podrán bajar a jugadores del filial, del Sevilla Atlético, al ser un partido entre semana y no tener ellos liga. Pero fundamentalmente creo que será un partido con mucho ritmo.

-¿Que al Sevilla C le sirva de poco el empate es bueno para su equipo?

-Sí, pero creo que incluso aunque no estuviesen en esa posición, si hay algún equipo que esté liberado de la presión de los resultados, esos son los filiales y más este. A lo mejor quizás ellos saldrían igualmente atrevidos contra nosotros y aún más si cabe porque se ven en una zona muy complicada en estos momentos pero creo que independientemente de eso van a ser muy atrevidos.

-¿Le agrada jugar entre semana?

-Vamos a ver: como preferir, no lo prefiero pero cuando se me preguntó sobre la posibilidad tampoco me negué. Dije sí porque metes en una balanza las cosas que aporta y las que no aporta y veo que necesitamos un estado de ánimo para jugar los partidos en condiciones. Y jugar el día 30 conllevaría un perjuicio para muchos padres de familia que tengo en el equipo. Lo que no entiendo es cómo pueden hacer una Tercera División en estas condiciones, eso es lo que no entiendo. No podemos poner ninguna excusa, no pongo ninguna excusa, creo que es un fallo del que ha diseñado el calendario y nosotros nos vamos a adaptar en las mejores condiciones que podamos. Para mí es clave jugar los partidos con mucho ánimo y mucha confianza, tanto es así que tenemos pensado una recompensa para los jugadores en cuanto a descanso en función de los resultados porque creemos que hay que buscar alicientes. No tenemos ningún tipo de excusa, vamos a jugar el jueves y creo que afrontamos el partido en condiciones óptimas, con garantías para jugar con intensidad y poder jugar un buen partido de fútbol. No hay ningún motivo por el cual no podamos hacer un buen partido.

-Con la victoria ante el Écija ha bajado la crispación en el entorno...

-Desde que juego al fútbol o desde que entreno las victorias, independientemente de cómo estés, siempre tranquilizan. Yo he estado muy mal en la tabla, muy muy mal, hemos ganado y parece que todo había cambiado y seguíamos a lo mejor a 7 puntos, a 8 puntos... Estábamos a un mundo pero las victorias tienen eso, que todo el mundo cree, que todo el mundo piensa que vas a ganar el siguiente partido. Lo mismo que en las derrotas uno piensa lo contrario y se mete en una película ficticia, por supuesto igual que ficticia es la película de la victoria es la de la derrota y piensas que el siguiente también lo vas a perder. No, se puede ganar perfectamente. Por eso siempre es mejor trabajar desde las victorias, porque se trabaja desde un buen estado de ánimo y evidentemente esta victoria, por cómo se dio, ha dado cierta tranquilidad pero ya te digo que creo que todas las victorias dan tranquilidad.