Herrero, técnico del Real Jaén, cauto ante la visita del Xerez DFC

El Real Jaén, rival este domingo (19:00) en La Victoria del Xerez DFC, estrenó su casillero de triunfos esta temporada la pasada jornada con un triunfo en Lebrija frente al Antoniano (2-3) sobre la campana y con un jugador menos y encara el partido ante los azulinos, que todavía no han ganado, con la aspiración de volver a sumar de tres. Al menos, ese es el objetivo que se marca Manolo Herrero, técnico del conjunto blanco, que ha pasado revista a su equipo y al rival.

El entrenador jiennense ha destacado que sus jugadores han cubierto "una buena semana de trabajo, pero hay que refrendarlo en el campo en casa para conseguir esa victoria que necesitamos para ir creciendo paulatinamente en la competición. El objetivo es volver a ganar. El partido de Lebrija fue práctico, nos tuvimos que adaptar a las circunstancias del rival, del terreno de juego y al hándicap de la expulsión. Con todos esos condicionantes, el equipo compitió bien, se vino arriba y, cuando el partido parecía perdido, los jugadores siguieron creyendo y se consiguió esa victoria. De todos modos, ese Jaén no se parece todavía al que quiero".

Sobre el Xerez DFC, Manolo Herrero pidió cautela y máximo respeto después de "hacer dos buenos partidos ante La Unión Atlético y Atlético Malagueño, en los que logró sendos empates, pero pudo ganar. Va a ser un partido difícil, como todos en esta categoría, en la que existe mucha igualdad y cualquier equipo nos puede ganar si no hacemos las cosas bien, lo mismo que si nosotros las hacemos como debemos podemos ganar a cualquiera. Insisto, hay un nivel bastante parejo en la competición".

El Xerez DFC suele sacar partido a las acciones a balón parado y al Jaén le está faltando acierto en este inicio liguero. Herrero espera mejorar en esa faceta. "La estrategia tiene mucha importancia tanto a nivel ofensivo como defensivo, muchas veces decide partidos. Nos está faltando esa pizca de suerte para que entre la pelota, pero estoy contento con el trabajo. A nivel defensivo hemos mejorado salvo algún desajuste puntual".