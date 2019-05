Los jugadores del Xerez DFC se encomiendan a la grada

El Xerez DFC se encomienda a la grada. El cuadro azulino se juega el domingo ante el Gerena (12:30) en Chapín sus opciones de entrar en el 'play-off' de ascenso a Segunda B y para ello los jugadores reclaman el máximo respaldo de la afición. La directiva ha abaratado el precio de las localidades y esperan que Chapín registre la mejor entrada de la temporada. La ocasión lo merece.

Los directivos se muestran ilusionados y los futbolistas están mentalizados y son optimistas. Y uno de los jugadores más optimistas del plantel es Adrián Gallardo. El ariete siempre le busca a todo el lado más positivo y afirma: "El equipo está muy metido e ilusionado, tenemos posibilidades de estar entre los cuatro primeros y lo vamos a intentar, aunque todo pasa por ganar al Gerena".

De todos modos, los azulinos no dependen de sí mismos y saben que les tocará esperar. "Va a ser complicado abstraerse de lo que suceda en otros campos pero hay que intentarlo. Debemos ir a lo nuestro, brindar a la afición el mejor partido de la temporada si es cabe, marcar todos los goles que podamos y cuando acabe el partido, en función de la reacción del público, sabremos si estamos dentro o no".

Adrián Gallardo "Es un partido trampa pero estamos muy mentalizados, ojalá podamos regalar a la afición la fase de ascenso"

Durante el partido, el ariete también admite que dentro del campo se palpa lo que se vive en la grada. "Recuerdo otros partidos aquí con resultados favorables a nuestros intereses que no se pusieron en el marcador pero que los aficionados conocían y fue brutal, nos dieron un plus de fuerza y vitalidad para afrontar los últimos minutos".

Del Gerena, Gallardo no se fía: "Es un partido trampa, no se juegan nada pero querrán ganar, aquí nadie te regala nada. Juegan bastante bien al fútbol y este campo invita. Venga a el rival que venga, nosotros tenemos que ganar, si no es que no merecemos estar ahí. Tenemos que hacer nuestro partido, que noten desde el minuto uno que nos estamos jugando la vida, que la afición está con nosotros y que luchamos por estar entre los cuatro primeros".

Por último, destaca el papel de la afición: "No le podemos pedir nada más, nos ha llevado en volandas durante toda la temporada. Hemos tenido momentos complicados y ha estado ahí. Sólo nos queda agradecerle de antemano el respaldo que nos ha dado y el que nos va a dar. Ojalá le podamos regalar esa soñada fase de ascenso".

Robin Lafarge fue uno de los últimos jugadores en llegar a la plantilla pero está haciendo una gran campaña y se encuentra a gusto y bastante involucrado en el proyecto. Muy activo en redes sociales, siempre tiene palabras de apoyo para sus compañeros y de ánimos para la afición. "Esto es fútbol, hay que pelear hasta el último minuto del último partido, todo es posible".

Marcelo Villaça "Esperamos que Chapín se llene y que nos dé el máximo apoyo para ganar, luego veremos qué pasa"

Marcelo Villaça también es de los xerecistas que confía en el sueño: "Estamos preparados y deseando que llegue el domingo, sólo nos vale ganar y esperar. Hay muchas combinaciones que nos favorecen y a ver qué pasa"

El lateral, de todos modos, sabe que "dependemos de otros partidos y es una pena porque lo teníamos en la mano. Aún así, confiamos en ganar, hay enfrentamientos directos y hasta el final debemos creer siempre".

El jerezano, que la pasada campaña se metió en fase de ascenso con el Sanluqueño como cuarto y ascendió, espera que "Chapín se llene, que nos dé el máximo apoyo porque lo vamos a necesitar para sumar estos tres puntos para seguir soñando. A estas alturas, ya el rival nos da igual, tenemos que plantar cara al que venga y ganar, no hay otra".