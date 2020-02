La parada de Camacho, con valor triple para el Xerez DFC

El triunfo del Xerez DFC ante el Salerm Puente Genil por 2-1 en Chapín ha dejado varios nombres propios. Goma y Jacobo fueron los goleadores azulinos y el guardameta José Manuel Camacho evitó que los pontaneses se llevaran un punto con un paradón en el último minuto del descuento.

Además, con esa acción, el portero roteño logró que su equipo se mantenga como el menos goleado del grupo, con 16 dianas recibidas, una menos que el Ciudad de Lucena, líder de la categoría, y dos menos que Ceuta y Sevilla C, con 18 goles encajados.

Camacho, que lo ha pasado mal en momentos puntuales de la temporada, ha recuperado la confianza y la seguridad y se está mostrando igual de fiable que antes de la grave lesión en la mandíbula que el pasado curso le mantuvo varios meses sin jugar.

Se muestra feliz y explica sobre la parada a Miguel García que "ellos hicieron una peinada y el balón le cayó al mejor jugador del Puente Genil. El balón le venía botando y no sé que hubiese sido más peligroso, la pelota era un caramelo. Estuve acertado y gracias a Dios la pude parar y la desvié hacia fuera. Estamos encajando pocos goles y es importante".

Los azulinos tienen el liderato a dos puntos pero no quieren pensar en ello. De momento, el vestuario prefiere ir "paso a paso. Lo más importante es mantener esta dinámica positiva. Llevamos mucho tiempo trabajando bien, aunque no se estaban dando los resultados esperados. Lo que se está viendo ahora es el reflejo de los sembrado antes".

Bajo su punto de vista, derrotar al conjunto de Diego Caro era "importantísimo. Sabíamos que los tres puntos eran vitales ante un rival directo, que también está luchando por meterse arriba. Estuvimos a un buen nivel y seguimos creciendo".

El partido cree que "desde fuera igual no fue bonito pero hubo mucha intensidad. En cada falta dejaban recaditos y hubo futbolistas que no sé cómo se fueron sin tarjeta. No hubo muchas ocasiones porque todavía nos tenemos que soltar más en este tipo de encuentros. Al Salerm le gusta jugar el balón y se encontró con un gran césped y un gran estadio y se motivó más. Sumamos tres puntos ante un rival complicado, ahora ya eso pasó y estamos centrados en el próximo partido".