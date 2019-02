"El partido ante el Guada es el más difícil que vamos a jugar de aquí al final de temporada"

Andrés García Tébar, técnico del Xerez DFC, sólo piensa en encadenar el segundo triunfo consecutivo al frente del equipo. Apuesta por la victoria en el Fernández Marchán ante el Guadalcacín pero no se fía del colista, destaca lo complicado que le pone a los rivales las cosas como local, espera que sus jugadores sean inteligentes y sepan adaptarse tanto a la superficie como a las medidas del terreno de juego y destaca el respaldo de la afición.

-¿Cómo afronta el partido ante el Guadalcacín su equipo?

-La intención es sumar la segunda victoria consecutiva, lo que pasa es que seguro que no va a ser fácil. Creo que para todos los entrenadores el siguiente encuentro es el más importante y para mí, sin lugar a dudas, es importantísimo por todas las connotaciones que tiene. Lo es porque si miramos la clasificación todo el mundo puede creer que va a ser fácil ganar pero no lo es, por eso el fútbol es tan grande. El más pequeño le puede ganar a cualquiera y en este caso más por ser un derbi. Es partido tremendamente complicado, al que le tengo mucho respeto.

-¿Teme que su plantilla por la diferencia en la tabla entre uno y otro se pueda confiar?

-En este caso no lo creo y espero que no. Tengo claro que los objetivos, no sólo en esta categoría, se consiguen sacando puntos ante los rivales que se encuentran en la tabla del diez hacia abajo. Las diferencias entre los primeros pueden ser mínimas porque todos nos vamos a quitar puntos pero con los de abajo es más complicado, ahí se pierden los objetivos.

-¿Qué conoce del Guada?

-Vamos a jugar ante un colista que lo es en cuanto a puntos pero en otras cosas y, sobre todo en juego, no lo refleja. He visto el partido que perdieron la pasada semana en Lebrija y cualquiera que no lo viera puede pensar por el marcador que fue fácil y resultó todo lo contrario. A nivel futbolístico debieron ganar los puntos, aunque luego en dos balones parados les hicieron dos goles.

-No se fía...

-No, aunque lo que sí sabemos es que este tipo de equipos cuando les llega un revés tienen menos capacidad de reacción, les pesa. No es el típico colista, sólo le ha masacrado el Betis, hay muchos partidos que han perdido por la mínima y otros los han ganado o empatado como frente al San Roque de Lepe, el Sevilla o el otro Xerez. Sé que es importante sumar porque nos jugamos más que ellos y espero, deseo y quiero que esa situación se vea reflejada en el terreno de juego. De todos modos, y no es una excusa porque nosotros en nuestra situación nos tenemos que adaptar y ganar en cualquier campo, espero que los jugadores lo tengan claro.

"El campo no me condiciona el once, quiero jugadores inteligentes que lean bien el partido"

-Cómo se espera al rival?

-Desde el máximo respeto a su entrenador y a sus jugadores, imagino que cuando salió el calendario es uno de los partidos que siempre se marcan en rojo por las connotaciones que tiene, aunque en estos momentos sea más complicado para ellos por su situación y sus posibilidades de descenso. Lo que sí tengo claro es que en este tipo de encuentros se puede maquillar esa situación, por eso hablaba de connotaciones diferentes a los demás. Es más, para mí es el partido más difícil que vamos a jugar de aquí al final de temporada.

-¿Le preocupa el Fernández Marchán?

-Su superficie y sus dimensiones está claro que no es lo que nos gustaría pero es lo que hay y a lo que nos tenemos que adaptar. En este tipo de campo lo que ocurre es que si el balón parado es definitivo o determinante en otras superficies y en otras condiciones, aquí lo es más. Va a haber mucho balón aéreo, mucho balón parado y ahí está claro que las diferencias técnicas no se resaltan. No me extraña absolutamente nada que el partido sea igualado. Insisto, es cierto que han perdido en casa muchos partidos pero la mayoría por la mínima.

-¿Condicionará el campo la alineación?

-No, no. Cuando uno es más joven pues igual tiene en cuenta las dimensiones del terreno de juego, la superficie o la climatología pero, ahora, soy más experto y me quedo con la conclusión que saqué en aquel momento. Hablamos siempre de los aspectos físicos, técnicos y tácticos pero obviamos para mí lo más importante de un futbolista, que es la inteligencia. El jugador que es inteligente si hace una buena lectura del partido, que es lo que le pido a los míos, al final va a visualizar lo que puede pasar y aplicará lo que ese tipo de campo requiere y necesita en cada momento.

-En Guadalcacín se sentirán como en casa por el apoyo de la afición...

-Es lo que he comentado desde que llegué. En ese aspecto somos superiores a todos, ahí no tengo dudas. Es tremendamente importante sentirnos arropados, eso nos va a ayudar y es una de las armas que tenemos que jugar.