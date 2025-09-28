"El partido en el que más hemos estado desbordados ha sido este"

Bastante contrariado apareció Antonio Fernández Rivadulla en la sala de prensa del Nuevo La Victoria después de que su equipo cayera ante el Real Jaén y siga sin conocer el triunfo esta temporada. Como en partidos anteriores, lamentó que sus jugadores no supieran mantener un resultado a favor -la tercera vez que le ocurre en las cuatro jornadas disputadas-, también achacó la derrota a no aprovechar las ocasiones que generó su equipo y, sobre todo, a los errores defensivos, el primero en una desatención que permitió entrar absolutamente solo a Curro por el centro y rematar a placer y el segundo tras no saber cortar una contra y estar "blanditos".

Pregunta.Antonio, una valoración del partido.

Respuesta.Creo que por tercer partido consecutivo de los cuatro que llevamos hemos hecho lo más difícil, que ha sido ponernos por delante en el marcador, no hemos sabido jugar con esa ventaja ante un Jaén que nos ha puesto las cosas muy difíciles y por momentos ha sido mejor que nosotros y así hay que reconocerlo, pero nos mantuvimos vivos durante todo el partido y pudimos haber empatado y también haber encajado, hay que ser realistas.

R.La pena es ese segundo gol que es un claro error nuestro de estar blanditos, de no cortar la contra en medio campo y luego ese error cuando el balón se cambia de orientación. Lo primero también dar las gracias a nuestra afición, porque se ha desplazado en masa, nos ha ayudado, el equipo lo ha notado y no le hemos correspondido. Emplazarlos para el próximo partido en casa, Yeclano, intentar hacer las cosas mejor y sumar de tres.

P.¿El empate antes del descanso condiciona el partido?

R.El Jaén ha hecho su trabajo, es un acierto de ellos pero un fallo nuestro, porque es un lateral que entra sin marca de un centro lateral y ya encajamos un gol así contra el Malaguerño. Son errores que hemos intentado corregir y trabajamos y es lo que a mí me enfada, son errores groseros que nos han costado dos goles y que han desnivelado la balance.

P.¿Le ha sorprendido el Real Jaén, un equipo recién ascendido?

R.El Real Jaén siempre es el Real Jaén, juega en casa, delante de su gente y ha hecho un buen aprtido. Hemos intentado competirles, por fases han sido mejores, pero nosotros nos hemos mantenido vivos hasta el final y hemos tenido dos o tres ocasiones para empatar a lo mejor no siendo mucho merecedores para el empate.

P.¿Cómo se trabaja con esa ansiedad de que no llega la primera victoria?

R.Esto acaba de empezar. Si hacemos un balance general, creo que este ha sido el partido donde más hemos sido desbordados, los otros... aún perdiendo 1-3 con la Minera nos pusimos por delante y una serie de errores nos lastró; en La Unión empatamos allí y hay que darle valor a ese punto, también íbamos por delante en el marcador y nos igualan en el 80; y el otro día contra el Malagueño encajamos y después empatamos, quisimos y tuvimos ocasiones. Ilias tuvo una muy clara después de la de Dieste, la balanza se desnivela ahí. La clave está en acertar, estamos generando, pero hay que estar acertados y mantener la portería a cero. En pretemporada tuvimos muchas porterías a cero ante rivales de superior categoría y hay que recuperar esas sensaciones.