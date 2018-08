"No voy a permitir que el equipo tenga la presión insufrible del año pasado"

El director deportivo del Xerez DFC, Edu Villegas, sigue trabajando en la planificación de la plantilla para la próxima temporada. Ayer cerró la cesión de Curro a la Roteña y hace unos días comunicó a Pablo Roca, futbolista que ha estado a prueba en las últimas semanas, que el cuerpo técnico ha decidido no contar con él. "Era un futbolista interesante, teníamos dudas positivas. Pero una vez visto lo que tenemos y lo que nos podía aportar quizás para él era mejor un equipo en el que tuviera un rol diferente al que iba a tener aquí". Por su edad podría haber jugado en el filial de Francis y haber formado parte del primer equipo cuando Masegosa lo requiriera, pero Villegas declaraba que "al venir de fuera era más complicado. El filial es perfecto para nuestros chavales de 19 o 20 años que tienen su vida aquí".

El que sí seguirá a prueba, al menos de momento, es Bonilla. El delantero cordobés de 19 años, que durante la segunda mitad de la temporada pasada fue importante en la salvación del UD San Pedro (Tercera División Grupo IX), está dejando buenas sensaciones y suma ya dos goles con el conjunto azulino en pretemporada. "Cuando sigue es porque hay buenas sensaciones de cara al futuro. Sigue esforzándose, trabajando y demostrando que puede tener hueco aquí. Es un futbolista fuerte, aguerrido, agresivo, que presiona y que, además, está haciendo goles. Arriba tenemos muchas combinaciones", dice Villegas sobre el chaval.

El equipo consiguió el pasado fin de semana en Arcos una sufrida victoria ante un rival de Tercera División y el próximo sábado jugará el partido de presentación ante su afición enfrentándose al San Fernando, de Segunda División B. Edu Villegas se muestra muy satisfecho con lo que está viendo durante la pretemporada. "Ahora da igual el resultado. Hay que jugar, hay que dejar buenas sensaciones, esfuerzo físico, mucho trabajo, seriedad táctica y defensiva, rapidez en ataque... Estamos coordinándolo todo para cuando tengamos que empezar a competir. Ganamos a un equipo de Tercera División en su casa y demostramos con empaque y seriedad que estamos mejorando poco a poco".

En la plantilla sigue quedando una ficha sénior para futbolistas mayores de 23 años, pero el director deportivo no tiene prisa por incorporar a nadie, pues hasta el 31 de enero no se cierra el mercado en Tercera. "La experiencia me dice que habrá algún jugador esperando a equipos de categoría superior que se quede sin equipo. No tenemos ninguna posición que queramos reforzar. La defensa está bien reforzada, en el centro del campo tenemos muchos jugadores, puñales en las bandas y Casares y Tamayo para la delantera. Si aparece alguna ganga me tiraré a por ella, pero ahora mismo no tenemos intención de reforzar ninguna posición".

La plantilla está prácticamente cerrada y hay nivel de sobra para competir en la categoría y estar luchando por la zona noble, pero el director deportivo tiene claro que no va a permitir la presión que tenía el equipo el año pasado. "Tenemos que ser humildes e ir con cautela. No voy a permitir que el equipo tenga la presión insufrible del año pasado. Vamos a conseguir la salvación y, a partir de ahí, a soñar".