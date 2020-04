El 'play-off-exprés', único escenario que contempla la plantilla del Xerez DFC

La plantilla del Xerez DFC ocupaba la tercera plaza de la clasificación, empatado a 55 puntos con el Ciudad de Lucena, cuando la Federación decretó la paralización de todas las competiciones debido al estado de alarma sanitaria por el coronavirus. Más de un mes después sigue a la espera de saber si podrá luchar por el ascenso a Segunda B.

La Federación elaboró una propuesta en la que daba a conocer que las ligas del fútbol no profesional se daban por terminadas, que se suspendían los descensos y que los ascensos se establecerían a través de un 'play-off exprés' entre los cuatro primeros clasificados de cada grupo de Tercera, a partido único y en sede única.

La medida, con todo lo que hay en juego, ha levantado una gran polvareda. En el seno del plantel xerecista es el único escenario que se plantean, ya que lo consideran justo y una forma de "pelear por lo que nos hemos ganado en el campo". La mayor preocupación de los azulinos es que la Federación está tardando en tomar una decisión y temen que declaren la temporada nula por todos los problemas que acarrearía.

Casares: "La propuesta es la más lógica"

Javi Casares, uno de los capitanes azulinos, explica: "El formato que propone la Española es lo más lógico. Lo normal es que no descienda nadie porque aún falta mucho y que juguemos el 'play-off' los cuatro equipos que estamos ahora mismo ahí. Que lo hagan en una sede común y por grupos, dada la situación que nos ha tocado vivir, también es lo normal para evitar desplazamientos largos".

La duda que asalta al delantero es que "puedan cambiar de opinión. Ojalá al final se pueda jugar, estamos un poco impacientes. También nos preocupa la salud. Quiero pensar que sólo jugaremos si la salud está garantizada. Antes de empezar a jugar, deberían hacernos test para comprobar si algunos estamos contagiados, hay personas ansitomáticas y sería un desastre para todos. No obstante, tampoco me parece lógico que haya test para nosotros y no después no los haya para los sanitarios y demás personal que están al pie del cañón cada día para salvar las vidas de los demás".

Zafra: "No hay margen para más"

Javier Zafra es de los que peor lleva el confinamiento y tiene unas ganas enormes de volver a jugar. Asegura: "Es lo más justo, aunque para otros equipos que luchaban por el 'play-off' y que estaban cerquita puede que sea injusto por no poder terminar todas las jornadas. De todos modos, pienso que con lo que esta pasando y con el poco margen no se puede hacer mucho más, no hay margen. La Federación se ha decantado por los cuatro equipos que están metidos con todos los partidos jugados hasta la fecha y es lógico".

Espera que finalmente, la Federación "no cambie de opinión. Si da por finalizada la temporada sin jugar más para muchos clubes sería algo difícil de asimilar por los gastos que han hecho y por el dinero que pierden. Desde que se originó la pandemia, muchos ya pensamos que esto iba a ser complicado y que nada terminaría con un final feliz. Es una situación complicada. Lo único que puedo decir es que ojalá se recuperen todos los infectados, que esto acabe pronto por el bien de todos y que podamos retomar nuestras vidas de antes".

Toboso: "Duele no ver un Chapín lleno"

Toboso, desde su Cuenca natal, subraya que "me parece que justo no es para nadie y que todos, tanto futbolistas como aficionados, querríamos acabar con normalidad pero no va a poder ser. Lo que más duele es no volver a ver el ambiente de un Chapín lleno. Vivimos con la incertidumbre de que pasará, así como todos los trabajadores del resto del país. Si hubiera que terminarlo de alguna forma pues lo más justo si que sería lo que plantean. Por suerte estamos en un club que ayuda, además de reconocer la gran labor de Dani Aguilar, que nos programa entrenamientos en casa y estamos lo más preparados que se puede. Mando un abrazo fuerte para todos los xerecistas, pronto estaremos de vuelta".

Colorado: "Temo que decreten la Liga nula"

Álex Colorado también es partidario de "terminar así la competición. Lo que temo es que al final decreten la Liga nula, con lo que todo el trabajo que hemos hecho no serviría para nada. Confío en la Federación, espero que se decante por lo más justo, que es el de los cuatro primeros clasificados. La situación es excepcional, esto se tiene que acabar y lo justo es eso, que luchemos por el ascenso los cuatro primeros. De todos modos, es lógico también que cada uno tire para su casa y los equipos que están por detrás en la tabla reclamen".

Pizana: "Hay que ser solidarios"

Héctor Pizana lo tiene claro también: "Hay que ser consecuentes y ser solidarios en una situación como la que nos encontramos. Ninguna propuesta va a ser justa del todo porque todos los que queremos es jugar pero si es imposible, hay que acatar la decisión que adopten los organismos competentes. La salud es lo primero, sólo podremos volver a jugar si no hay seguridad y la fórmula que proponen es la que en menos riesgo nos pone a todos. Hay equipos que están cerca de la zona de ascenso y miran por sus intereses. Les entiendo pero no podemos poner más trabas de las que ya existen a la Federación, AFE y al Consejo Superior de Deportes. La incertidumbre es importante y a ver qué pasa. Tenemos que ayudarles porque su situación es delicada y si toman la decisión de forma unilateral va ser peor".

Narváez: "Estamos ahí por méritos propios"

Sergio Narváez quiere ser optimista y afirma que "lo más justo es que el 'play-off' lo juguemos los cuatro primeros clasificados, los méritos deportivos están ahí. Estamos arriba y es porque nos lo hemos ganado en el campo. La propuesta de la Federación es lógica ante una situación excepcional. Está claro que a todos nos hubiese gustado acabar la Liga jugando y ante nuestros aficionados. Todos tenemos que poner de nuestra parte y ser flexibles, no quiero pensar en que den la Liga por finalizada. No sería justo y eso acarrearía problemas a los clubes, que se han invertido mucho en sus proyectos. Espero que la Federación no cambie de opinión".

Camacho: "Es lo justo dentro de lo injusto"

José Manuel Camacho, al igual que sus compañeros, considera que "la propuesta es la más justa dentro de lo injusto que es no poder terminar la Liga pero la situación lo impide, la salud es lo más importante y no podemos se pueden correr riesgos. Ahora que la situación está mejorando no nos podemos permitir un retroceso. Siempre habrá equipos que se quejen pero no hay otra manera de terminar. La campaña pasada, por ejemplo, nos quedamos nosotros fuera por la diferencia de goles con el Algeciras. Lo grave sería que la Liga se declarase nula, esa solución es la última que se tendría que tomar. Los equipos que nos encontramos en los cuatro primeros puestos merecemos una recompensa por nuestro trabajo durante toda la temporada".

Macerlo: "Hay que buscar fórmulas"

El lateral jerezano Marcelo mantiene que "partiendo de que lo primero es la salud, lo más justo sería terminar la liga con normalidad, una opción que por fechas ya me parece inviable. Teniendo en cuenta que con todas las semanas que llevamos parados, vamos a necesitar al menos un mes de entrenamientos. A partir de ahí, puede que la mejor opción sea la de jugar un 'play-off exprés. Cualquier opción que no sea finalizar de algún modo sería injusta. Esto es como si a un estudiante le dicen que este curso se da por nulo y hay que repetirlo, no sería justo. Cuando es imposible encontrar una propuesta cien por cien justa hay que buscar otras fórmulas".