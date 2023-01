La preocupación de Francis para el Xerez DFC-UCAM del domingo, las lesiones

El Xerez DFC ha regresado este miércoles a los entrenamientos en Chapín para comenzar a preparar la vital cita del domingo ante el UCAM y no lo ha hecho con buenas noticias para Francis. El técnico azulino está preocupado por la evolución de los tres jugadores que tiene lesionados, Oca, Fabian Burdenski y Manu Baeza. Además, para este compromiso es baja Lolo Garrido, que va a ser sancionado con un encuentro por la doble amarilla que vio frente al Atlético Mancha Real.

Oca, que sufre un esguince bilateral en el tobillo derecho, no ha podido forzar, no ha entrenado con el grupo y está prácticamente descartado. El central no tiene rotura en su tobillo, pero es complicado que se recupere a tiempo y que tenga que esperar. Si finalmente no puede jugar, Sergio Martínez e incluso Adri Crespo, que no ha entrenado este miércoles, pero sí lo hará este jueves, son candidatos a ocupar la plaza del jerezano.

Fabian Burdenski, que arrastra desde la cita ante el Juventud Torremolinos molestias en un glúteo, sigue sin dejar atrás sus problemas y no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros y lo mismo le sucede a Manu Baeza. El centrocampista sufrió hace dos semanas una microrrotura en el cuádriceps de la pierna izquierda y aún no está al cien por cien. Disputó los noventa minutos en el triunfo ante el Vélez, pero se ha perdido los dos últimos compromisos ante Juventud Torremolinos y Mancha Real.

Con tres días de trabajo aún por delante, Francis tendrá que esperar hasta última hora para saber si recuperar a algunos de estos tres jugadores. Lo que sí sabe ya el entrenador azulino es que deberá a retocar el centro del campo. En Mancha Real ya apostó por Parejo para suplir a Burdenski y ahora tendrá que buscar también sustituto para Lolo. Joao Paulo, suplente el domingo, parte con opciones de ser titular.