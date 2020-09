La pretemporada del Xerez DFC, paso a paso

El Xerez DFC echó a andar el lunes y la preparación física del equipo la vuelve a llevar Dani Aguilar, que la pasada campaña ya realizó un buen trabajo en el equipo. No ha tardado en congeniar con José Pérez Herrera y el resto de nuevos integrantes del plantel y espera "pasar una buena temporada y seguir aprendiendo".

Admite que "no conocía al míster y me he llevado una grata impresión, es directo, claro y hemos congeniado, parece que llevamos mucho tiempo juntos, hay mucho compañerismo, te da margen para que hagas tu trabajo, te da tu sitio y siempre quiere que participemos en todo. Estoy muy contento y suele decirnos que un equipo es el reflejo de su cuerpo técnico, que si nos llevamos bien, todo irá mejor".

Las vacaciones, después del 'play-off', se le han hecho "cortas, pero al menos hemos cargado las pilas, que nos va a hacer falta. El coronavirus lo está afectando todo y me he tenido que adaptar pero he desconectado".

En una pretemporada atípica, la preparación del equipo "no debe ser atípica pero lo esa, debemos abstraernos un poco de todo. Tenemos que procurar llevar siempre puesta la mascarilla cuando no estemos en el vestuario, guardar la distancia de seguridad pero no es fácil... Eso en cuanto al Covid, pero también está el sistema de competición, el público, todo va a ser diferente y es un bonito reto".

Hay futbolistas que no compiten desde hace meses y otros que acabaron en julio. Están intentando a toda costa que no se note. "Hemos empezado con unas primeras semanas de readaptación. Para que todo el mundo lo entienda, hemos empezado como si el jugador regresase después de una lesión y poco a poco. Mediante ejercicios analíticos intentamos que se adapten al juego sin oponentes, tareas menos lesivas. En función de las respuestas iremos aumentando el nivel pero estamos contentos, apenas hay diferencias entre unos y otros".

Copa Andalucía, un sueño

Aguilar resalta que "nos está resultando fácil porque los futbolistas se han cuidado. Han trabajado durante el verano y les ha resultado más fácil que cuando estábamos confinados, cuando no podía salir a correr ni ir al gimnasio, por ejemplo".

Lo más complicado, con tantos cambios será "hacer un equipo" y para ello y no tener que improvisar sobre la marcha "hemos realizado distintas planificaciones en base a lo que podamos encontrar. Tenemos un plan con amistosos, otro sin ellos y otro mixto. Por mucho que hagamos o pensemos, dependemos del calendario de la Andaluza. Ya sabemos que la Liga empieza en octubre pero desconocemos la fecha de la Copa Andalucía ante el Salerm Puente Genil que, en teoría, es antes de que arranque la Liga".

Esa cita, desvela, "nos puede cambiar todos los planes. Es un partido importante, está en juego la Copa del Rey y nos hace mucha ilusión. Clasificarnos para la Copa por primera vez en la historia de este club sería un sueño. Es complicado pero vamos a lucharlo. Vamos a ir paso a paso, semana a semana, completando entrenamientos y acumulando minutos. Ojalá pudiésemos disputar amistosos".

Al inicio de un mes para la Liga, cree que "llegaremos bien al inicio de Liga. La pretemporada iba a ser de cinco semanas y será más larga pero no pasa nada. Ya he comentado antes que tenemos varios escenarios marcados y toca ir semana a semana, adaptando el trabajo a lo que podamos hacer, los protocolos hay que cumplirlos".

Plan de trabajo

Considera que "jugar partidos es lo más importante y si no puede ser contra un rival, los montaremos entre nosotros. Los futbolistas tienen que acumular minuto pero siempre con cautela e intentando que no haya lesiones en este periodo. Es complicado porque no podemos ni correr ni ir demasiados lentos para que no nos pille el toro, nos pueden decir en unos días que la próxima semana jugamos".

La temporada este curso está dividida en dos fases y estima que "no afecta porque al final se van a acumular bastantes partidos. Se van a jugar menos que en otras campañas pero sí que nos podemos plantar en los treinta. Ya eso de mirar a largo plazo no se hace tanto. Miramos la próxima semana y no pensamos ni en el inicio de Liga. No conocemos ni el rival, ni el campo... Lo primero es formar un equipo y luego, poco a poco, iremos pensando en el inicio de Liga. Es algo que vemos muy lejano".

Aguilar sí que tiene claro que "esta temporada, por el nuevo formato, cada partido va a ser una auténtica final porque en la segunda fase te cuentan los puntos sumados en la primera y ya no te vuelves a enfrentar a los equipos a los que te hayas enfrentando. Podemos casi decir que cada encuentro vale seis puntos. Vamos a necesitar un calculadora con buenas pilas pero es evidente que los puntos valdrán más que en una Liga regular".

Al margen del plano físico, a día de hoy, lo que buscan es "como ya he comentado antes formar un equipo, una familia, y luego cuando se acerque la Liga ya tendremos más claro todo" y también desean que "haya público en las gradas. El respaldo de la afición para nosotros es fundamental, sin ellos no es nada igual. Chapín es muy grande y se pueden respetar todas las normas sin problemas".