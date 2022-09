La primera final para el Xerez DFC, en Lepe

El Xerez DFC tiene este sábado (18:00 horas) en la cuarta jornada de Liga la primera final de la temporada en casa del San Roque de Lepe. Los azulinos son colistas del Grupo 4 de la Segunda RFEF con un sólo punto sumado y el empate del pasado domingo en Chapín contra el Yeclano Deportivo encendió todas las alarmas, parte de la grada pidió a gritos la dimisión del técnico y la junta directiva analizó la situación en su reunión del lunes cuando ya se había extendido la noticia de que se debatiría la continuidad de Pérez Herrera al frente de la nave xerecista.

Finalmente, hubo fumata blanca, no se tomaron medidas drásticas y se dio un margen al cuerpo técnico, pero como fútbol es fútbol, todo depende de si entra o no la pelota y, de momento, el equipo azulino no ha logrado perforar la meta contraria en las tres primeras jornadas.

Así que el Xerez DFC y Pérez Herrera se la juegan en el Municipal Ciudad de Lepe ante un San Roque que hasta hace 7 días también tenía las mismas dudas tras caer en las dos primeras jornadas contra el Mar Menor y el Recreativo de Huelva. El triunfo en casa del Sevilla Atlético ha servido para calmar también las aguas en la localidad onubense y para afrontar el encuentro contra los azulinos con algo más de tranquilidad.

En las filas azulinas no se contaba con llegar a esta cuarta jornada con tales urgencias, máxime después de confeccionar una plantilla de garantías para pelear por los puestos de play-off de ascenso. Pero así de mal han venido las cosas, el equipo no reaccionó ante el Yeclano después de la goleada sufrida en Murcia y curiosamente en su peor partido sumó el primer punto de la temporada.

Contra el San Roque, la consigna es ir recuperando las buenas sensaciones de la pretemporada, ser capaces de dar continuidad a la buena imagen mostrada en la primera parte contra el UCAM Murcia y, sobre todo, no derrumbarse en caso de que el rival se ponga por delante, ya que el equipo ante las adversidades está mostrando tener la mandíbula de cristal.

Pérez Herrera ha dejado fuera de la lista de convocados a Javi Navas y entra en la misma Joao tras superar las molestias en la rodilla derecha que le impidieron estar contra el Yeclano.

El rival

Por parte lepera, Juanma Pavón tiene a su disposición a todos los miembros de su plantilla, lo que le permitirá elegir el mejor once posible para oponerse al equipo jerezano. Se espera alguna novedad en ese equipo titular con respecto al que salió de inicio en la ciudad deportiva sevillista la semana pasada, en especial la entrada de Charaf en ese once por primera vez esta temporada.

El centrocampista hispano-marroquí ha sido pieza clave en la mejoría experimentada en el juego del San Roque en los dos últimos partidos saliendo desde el banquillo, lo que le abren las puertas de la titularidad una vez que comienza a acercarse a su mejor nivel físico para comenzar a ser un jugador clave en el esquema de Pavón, como ya lo fuera el año pasado con Antonio Fernández Rivadulla en el banquillo lepero.

También parece tener plaza como titular Pablo González en la punta después de su buen partido y del gol anotado la semana pasada ante el Sevilla Atlético.

Alineaciones probables

San Roque: David Robador; Iván Robles, Becken, Antonio López, David León; Joel, Gustavo Quezada o Charaf, Camacho; Sergio García, Pablo González, Pablo Haro.

Xerez DFC: Quesada, Rasines o Hugo, Oca, Sergio, Ricky, Joao, Rafa Parejo, Carri, Erik, José Ramón y Simeone o Salles.

Árbitro: Expósito Jaramillo, de Sevilla.

Estadio: Ciudad de Lepe (18:00)