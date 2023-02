Los refuerzos del Xerez DFC coinciden: hay equipo para lograr el objetivo

El Xerez DFC ha presentado este viernes a cinco de los jugadores que han reforzado el equipo en el mercado invernal: Guille Donoso, Álex Menéndez, Adrián Crespo, Rober Luna y Fran García. La presentación se ha llevado a cabo en el Hotel Sherry Park, de la cadena Hipotels, principal patrocinador esta temporada del club azulino. El director adjunto del complejo, Juan Antonio Carballat, ha estado presente en un acto al que han acudido Juan Carlos Ramírez y Marc Domínguez por parte de la entidad.

Este último se ha encargado de desgranar las cualidades de los jugadores azulinos, empezando por Guille Donoso, el último en llegar y del que ha comentado que "fue una oportunidad de mercado que se nos presentó a última hora. Es un futbolista que tiene buen pie, interpreta bien el juego, se puede asociar bien por dentro y por fuera y nos puede dar esa versatilidad en diferentes puestos que tanto requeríamos en la zona de ataque".

De Álex Menéndez, lateral zurdo, ha señalado que es un futbolista "contrastado en diferentes categorías tanto en fútbol profesional como en la antigua Segunda B, ha compartido vestuario con Adri Crespo y es un jugador que nos puede dar profundidad, buen golpeo a balón parado o centros laterales y con experiencia; nos puede dar ese plus en el vestuario que tanto necesitamos".

Además, de Adri Crespo apuntó que "lo conozco perfectamente porque lo he entrenado en Écija, muy disciplinado, con hambre y ambición por crecer. Ha llegado a jugar play-off de ascenso a Segunda A junto a Álex Menéndez en el Zamora, también estuvo en el Numancia y este año no ha tenido esa regularidad en Huelva y ha puesto muchas facilidades para venir aquí".

Por último, del jerezano Rober Luna dijo que "lo conocemos bien ya que ha formado parte de la cantera del club, luego ha realizado buenas temporadas en el Córdoba B, puede jugar por dentro y fuera, tiene descaro y atrevimiento".

Rober Luna "Este club ha crecido mucho desde que yo estuve aquí, ya es un club muy grande”

Rober Luna

El atacante jerezano procedente del Utrera fue el primero en tomar la palabra para señalar que "desde que estuve aquí, este club ha crecido mucho en los últimos años y ahora lo veo como un club muy grande. Tenía ganas de volver a casa y de pertenecer a este club, estoy muy contento de estar aquí, vengo con mucha ilusión y creo que puedo aportar todas las ganas que tengo, trabajo, desborde. Yo lo voy a dar todo para llegar al objetivo".

Fran García

Fran García, que ya ha podido jugar dos encuentros con la elástica azulina, ha comentado que el del Xerez DFC "es un proyecto que me llamaba la atención, desde el primer momento se lo dije a mi representante, que quería venir por ciudad, masa social del club y todo lo que hay alrededor, es un proyecto que se puede hacer mucho más grande en el futuro".

Con respecto a la situación del equipo, explicó que la categoría "está muy igualada, en este grupo enganchas dos o tres victorias y te plantas arriba. Hay que trabajar y cambiar la dinámica y hay que empezar ya a ganar en casa para tirar hacia arriba". Además, cree que las dimensiones de Chapín casan con su fútbol.

Adri Crespo "Hay un gran proyecto y por eso decidí venir, los compañeros me han acogido muy bien”

Adrián Crespo

Adrián Crespo llega procedente del Recreativo de Huelva, donde no ha contado con muchos minutos con Abel Gómez, aunque en el Xerez DFC ha sido titular contra el UCAM y en Yecla. "En el Recre no estaba contando mucho para el míster, aquí hay un gran proyecto y me decidí venir y ojalá tiremos hacia arriba". Físicamente asegura que estuvo tocado de la rodilla antes de aterrizar en la ciudad, aunque ahora "estoy bien y me he adaptado bien a todos los compañeros", asegurando que está “contento” por el paso dado.

Álex Menéndez

Uno de los fichajes más rutilantes ha sido el de Álex Menéndez, con experiencia en Primera División en su etapa en el Sporting de Gijón. Sin equipo desde verano, afirma que la situación era "complicada, continué entrenando para mantenerme físicamente bien y la oportunidad de venir a Jerez fue un momento positivo porque cuando estás sin equipo empieza el nerviosismo al no saber si te van a salir cosas. Estoy en un gran proyecto y feliz".

Puede aportar "experiencia, profundidad en ataque y ayudar en todo lo posible. El equipo tiene cosas para sumar y no para estar en la situación que estamos ahora mismo, en cuanto la gente se empiece a soltar tenemos que tirar hacia arriba".

No dejó de entrenar y eso le ha servido para estar físicamente a tono. "Soy un profesional, nunca he dejado de entrenar y eso me facilitó mucho las cosas una vez llegado aquí. Físicamente agradezco no haber parado y tengo ganas de debutar en Chapín. Queremos aportar cosas positivas al equipo, el ambiente creo que va a ser bueno y necesitamos a nuestra gente", afirmó en clave de partido contra el San Roque de Lepe.

Guille Donoso "El entrenador nos está inculcando disciplina tanto en el vestuario como en el campo”

Guille Donoso

Por último, tomó la palabra Guille Donoso, la incorporación en las horas finales del mercado. "En mi caso fue todo muy rápido, cuestión del último o penúltimo día y aunque hubo más equipos, el Xerez fue la primera opción".

Señala que puede aportar "sobre todo trabajo, vengo con mucha ilusión, creo que hay equipo con mucho potencial, para mi idea no deberíamos estar donde estamos y estoy seguro de que vamos a salir de ahí". Y de Romerito avanzó que "está inculcando disciplina tanto dentro del vestuario como en el campo".